19 октября 2025, 16:05

Швейцария пересмотрит разрешение на убежище для украинцев из западных областей

Федеральный совет Швейцарии решил продлить действие статуса временной защиты S для украинцев до 4 марта 2027 года, учитывая нестабильную ситуацию с безопасностью в Украине. В то же время с 1 ноября 2025 года вступает в силу новая дифференцированная система рассмотрения заявлений, которая коснется искателей убежища из семи западных областей Украины. Об этом сообщается на правительственном портале Швейцарии.

Федеральный совет Швейцарии решил продлить действие статуса временной защиты S для украинцев до 4 марта 2027 года, учитывая нестабильную ситуацию с безопасностью в Украине.

► Подписывайтесь на телеграм-канал«Минфина»: главные финансовые новости

Статус S остается, но появятся исключения

Во исполнение решения парламента, в частности предложения депутата Эстер Фридли, Государственный секретариат по вопросам миграции (SEM) теперь будет различать регионы, возвращение в которые считается возможным.

Важно отметить, что новые правила не касаются:

  • Лиц, которые уже имеют статус защиты S в Швейцарии.
  • Членов семей лиц со статусом S, которые еще находятся в Украине.

Согласно оценке SEM украинцы уже могут вернуться в западные области:

  • Волынская
  • Ровенская
  • Львовская
  • Тернопольская
  • Закарпатская
  • Ивано-Франковская
  • Черновицкая

Государственный секретариат по вопросам миграции будет регулярно пересматривать этот список в зависимости от изменения ситуации.

Что ждет новых просителей убежища?

Новые правила начнут действовать с 1 ноября 2025 года и будут применяться ко всем заявлениям, решения по которым будут приняты после этой даты, включая те, которые были поданы ранее.

Каждое заявление будет рассматриваться индивидуально. Если SEM отклонит просьбу о предоставлении статуса защиты S из-за того, что человек происходит из одной из семи перечисленных областей, будет выдано распоряжение о выезде из страны.

Однако, если выезд окажется невозможным по юридическим или негуманным причинам в конкретном индивидуальном случае, такое лицо может получить статус временно принятого в Швейцарии. Кроме того, украинцы, которым откажут в статусе S, все еще будут иметь право подать стандартное заявление о предоставлении убежища.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
Skeptik777
Skeptik777
19 октября 2025, 16:28
#
Тобто ті, чий будинок зруйнували, багато хто з них «восхіщался вєлічієм і благодєнствієм» на росії, той втік і живе с Швейцарії, а я, живучи на Тернопільщині, маю йти до війська і відбивати їхні домівки? Я не кажу, що всі там ждуни… ні, знаю особисто багатьох героїв Донеччини. Але погодьтеся, що в Тернополі до 2014го та й до 2022го було менше руськотолерантного населення.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 4 незарегистрированных посетителя.
