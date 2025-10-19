Швейцария пересмотрит разрешение на убежище для украинцев из западных областей

Федеральный совет Швейцарии решил продлить действие статуса временной защиты S для украинцев до 4 марта 2027 года, учитывая нестабильную ситуацию с безопасностью в Украине. В то же время с 1 ноября 2025 года вступает в силу новая дифференцированная система рассмотрения заявлений, которая коснется искателей убежища из семи западных областей Украины. Об этом сообщается на правительственном портале Швейцарии.

Статус S остается, но появятся исключения

Во исполнение решения парламента, в частности предложения депутата Эстер Фридли, Государственный секретариат по вопросам миграции (SEM) теперь будет различать регионы, возвращение в которые считается возможным.

Важно отметить, что новые правила не касаются:

Лиц, которые уже имеют статус защиты S в Швейцарии.

Членов семей лиц со статусом S, которые еще находятся в Украине.

Согласно оценке SEM украинцы уже могут вернуться в западные области:

Волынская

Ровенская

Львовская

Тернопольская

Закарпатская

Ивано-Франковская

Черновицкая

Государственный секретариат по вопросам миграции будет регулярно пересматривать этот список в зависимости от изменения ситуации.

Что ждет новых просителей убежища?

Новые правила начнут действовать с 1 ноября 2025 года и будут применяться ко всем заявлениям, решения по которым будут приняты после этой даты, включая те, которые были поданы ранее.

Каждое заявление будет рассматриваться индивидуально. Если SEM отклонит просьбу о предоставлении статуса защиты S из-за того, что человек происходит из одной из семи перечисленных областей, будет выдано распоряжение о выезде из страны.

Однако, если выезд окажется невозможным по юридическим или негуманным причинам в конкретном индивидуальном случае, такое лицо может получить статус временно принятого в Швейцарии. Кроме того, украинцы, которым откажут в статусе S, все еще будут иметь право подать стандартное заявление о предоставлении убежища.