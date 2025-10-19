Федеральный совет Швейцарии решил продлить действие статуса временной защиты S для украинцев до 4 марта 2027 года, учитывая нестабильную ситуацию с безопасностью в Украине. В то же время с 1 ноября 2025 года вступает в силу новая дифференцированная система рассмотрения заявлений, которая коснется искателей убежища из семи западных областей Украины. Об этом сообщается на правительственном портале Швейцарии.
Швейцария пересмотрит разрешение на убежище для украинцев из западных областей
Статус S остается, но появятся исключения
Во исполнение решения парламента, в частности предложения депутата Эстер Фридли, Государственный секретариат по вопросам миграции (SEM) теперь будет различать регионы, возвращение в которые считается возможным.
Важно отметить, что новые правила не касаются:
- Лиц, которые уже имеют статус защиты S в Швейцарии.
- Членов семей лиц со статусом S, которые еще находятся в Украине.
Согласно оценке SEM украинцы уже могут вернуться в западные области:
- Волынская
- Ровенская
- Львовская
- Тернопольская
- Закарпатская
- Ивано-Франковская
- Черновицкая
Государственный секретариат по вопросам миграции будет регулярно пересматривать этот список в зависимости от изменения ситуации.
Что ждет новых просителей убежища?
Новые правила начнут действовать с 1 ноября 2025 года и будут применяться ко всем заявлениям, решения по которым будут приняты после этой даты, включая те, которые были поданы ранее.
Каждое заявление будет рассматриваться индивидуально. Если SEM отклонит просьбу о предоставлении статуса защиты S из-за того, что человек происходит из одной из семи перечисленных областей, будет выдано распоряжение о выезде из страны.
Однако, если выезд окажется невозможным по юридическим или негуманным причинам в конкретном индивидуальном случае, такое лицо может получить статус временно принятого в Швейцарии. Кроме того, украинцы, которым откажут в статусе S, все еще будут иметь право подать стандартное заявление о предоставлении убежища.
