Владелец Gucci ведет переговоры о продаже своего бьюти-бизнеса L'Oréal за $4 млрд

Владелец Gucci, люксовый конгломерат Kering, ведет переговоры о продаже своего косметического подразделения гиганту L'Oréal. Сделка, оценивающая бизнес примерно в $4 миллиарда, может стать одним из первых решительных шагов нового генерального директора Kering Луки де Мео, направленных на возрождение компании. Об этом пишет WSJ.

Что получит L'Oréal

Для парижской компании L'Oréal, владеющей такими брендами, как Garnier и Maybelline New York, эта сделка является стратегической возможностью укрепить свои позиции в премиальном сегменте. Приобретение бьюти-бизнеса Kering добавит в портфель L'Oréal, прежде всего, престижный парфюмерный дом Creed.

Кроме того, сделка откроет для L'Oréal возможность разрабатывать новые косметические и парфюмерные продукты под такими всемирно известными люксовыми брендами Kering, как Bottega Veneta, Balenciaga и McQueen.

Причины продажи: долг и проблемы с Gucci

Решение о продаже выглядит как стратегический разворот для Kering. Компания только в 2023 году запустила собственное косметическое подразделение с целью капитализировать рост рынка, производя продукцию самостоятельно, а не лицензируя свои бренды сторонним компаниям. Прошлым летом Kering даже успела агрессивно расширить этот бизнес, приобретя Creed за наличные.

Однако эта инициатива столкнулась с серьезными проблемами в других частях конгломерата:

Gucci, крупнейший бренд Kering по объему дохода, страдает от замедления продаж в Китае.

Saint Laurent испытывает давление из-за сокращения оптового бизнеса и сложной ситуации на рынке США.

Продажа косметического бизнеса может помочь Kering уменьшить свой значительный долг, который по состоянию на 30 июня составлял около $11 миллиардов.

Предложение от Armani Group

Напомним, что через несколько недель после смерти легендарного дизайнера Джорджио Армани начался процесс продажи его модной империи. Представители Armani Group начали переговоры с потенциальными покупателями о продаже миноритарного пакета акций, выполняя волю основателя, изложенную в его завещании. Среди компаний, к которым обратились, есть косметический гигант L'Oreal.