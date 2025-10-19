Владелец Gucci ведет переговоры о продаже своего бьюти-бизнеса L'Oréal за $4 млрд

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

19 октября 2025, 15:32 Читати українською

Владелец Gucci ведет переговоры о продаже своего бьюти-бизнеса L'Oréal за $4 млрд

Владелец Gucci, люксовый конгломерат Kering, ведет переговоры о продаже своего косметического подразделения гиганту L'Oréal. Сделка, оценивающая бизнес примерно в $4 миллиарда, может стать одним из первых решительных шагов нового генерального директора Kering Луки де Мео, направленных на возрождение компании. Об этом пишет WSJ.

Владелец Gucci, люксовый конгломерат Kering, ведет переговоры о продаже своего косметического подразделения гиганту L'Oréal.

► Подписывайтесь на телеграм-канал«Минфина»: главные финансовые новости

Что получит L'Oréal

Для парижской компании L'Oréal, владеющей такими брендами, как Garnier и Maybelline New York, эта сделка является стратегической возможностью укрепить свои позиции в премиальном сегменте. Приобретение бьюти-бизнеса Kering добавит в портфель L'Oréal, прежде всего, престижный парфюмерный дом Creed.

Кроме того, сделка откроет для L'Oréal возможность разрабатывать новые косметические и парфюмерные продукты под такими всемирно известными люксовыми брендами Kering, как Bottega Veneta, Balenciaga и McQueen.

Причины продажи: долг и проблемы с Gucci

Решение о продаже выглядит как стратегический разворот для Kering. Компания только в 2023 году запустила собственное косметическое подразделение с целью капитализировать рост рынка, производя продукцию самостоятельно, а не лицензируя свои бренды сторонним компаниям. Прошлым летом Kering даже успела агрессивно расширить этот бизнес, приобретя Creed за наличные.

Однако эта инициатива столкнулась с серьезными проблемами в других частях конгломерата:

  • Gucci, крупнейший бренд Kering по объему дохода, страдает от замедления продаж в Китае.
  • Saint Laurent испытывает давление из-за сокращения оптового бизнеса и сложной ситуации на рынке США.
  • Продажа косметического бизнеса может помочь Kering уменьшить свой значительный долг, который по состоянию на 30 июня составлял около $11 миллиардов.

Предложение от Armani Group

Напомним, что через несколько недель после смерти легендарного дизайнера Джорджио Армани начался процесс продажи его модной империи. Представители Armani Group начали переговоры с потенциальными покупателями о продаже миноритарного пакета акций, выполняя волю основателя, изложенную в его завещании. Среди компаний, к которым обратились, есть косметический гигант L'Oreal.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает 1 незарегистрированный посетитель.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами