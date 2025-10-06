Multi от Минфин
українська
6 октября 2025, 12:49

Armani ищет нового владельца: началась распродажа доли модного дома

Через несколько недель после смерти легендарного дизайнера Джорджио Армани начался процесс продажи его модной империи. Представители Armani Group начали переговоры с потенциальными покупателями о продаже миноритарного пакета акций, выполняя волю основателя, изложенную в его завещании. Среди компаний, к которым обратились, есть косметический гигант L'Oreal. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на три источника.

Через несколько недель после смерти легендарного дизайнера Джорджио Армани начался процесс продажи его модной империи.

► Подписывайтесь на телеграм-канал«Минфина»: главные финансовые новости

Завещание Армани: что будет с модной империей

Процесс продажи происходит по четким инструкциям, которые Джорджио Армани, скончавшийся 4 сентября, оставил в своем завещании. Согласно документу, наследники должны:

  • Продать первоначальный пакет в 15% акций компании в течение 18 месяцев после его смерти.
  • Впоследствии продать дополнительный пакет от 30% до 55% акций тому же покупателю или рассмотреть возможность вывода компании на фондовую биржу (IPO).

В завещании также указаны приоритетные покупатели. Предпочтение должно быть отдано одному из трех гигантов: модному конгломерату LVMH (владелец Louis Vuitton, Dior), косметической компании L'Oreal или производителю очков EssilorLuxottica. Все три компании ранее публично выражали свою заинтересованность.

Эти положения завещания являются юридически обязательными в Италии и могут быть оспорены в суде, если не будут выполнены.

Кто купит Armani и за сколько: первые детали сделки

По данным источников, переговоры находятся на ранней стадии и могут длиться месяцами. Ожидается, что консультантом сделки выступит инвестиционный банк Rothschild.

Пока предложения делаются только стратегическим инвесторам, таким как L'Oreal. Фонды прямых инвестиций (private equity) пока не рассматриваются как потенциальные покупатели.

Процесс продажи привлекает огромное внимание, поскольку Armani остается одним из самых известных независимых брендов в мире. По оценкам аналитиков, стоимость всей модной империи может составить от 5 до 12 миллиардов евро ($14 млрд).

Кто будет контролировать компанию после продажи

Даже после продажи значительной доли акций контроль над Armani Group останется в руках доверенных лиц дизайнера. Согласно завещанию, 70% голосующих прав будут принадлежать:

  • Благотворительному фонду Armani (30% голосов).
  • Панталео Дель'Орко, бизнес-партнеру и спутнику жизни Армани (40% голосов).

Это гарантирует, что стратегические решения будут приниматься в соответствии с видением основателя. Фонд также сохранит за собой не менее 30,1% акций даже после выхода компании на биржу или продажи.

Конец эпохи независимых дизайнеров

Джорджио Армани был одним из последних великих модельеров, которые сохраняли полный контроль над собственной империей. Его смерть и последующая продажа компании знаменуют завершение этой эры и продолжение глобальной консолидации рынка люкса под крылом нескольких мегакорпораций.

Armani — один из самых желанных активов в мире моды. Для любого гиганта, такого как LVMH или L'Oreal, приобретение этого бренда станет «сделкой века» и возможностью добавить в свое портфолио настоящую икону стиля.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
