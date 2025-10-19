НКЦБФР ведет диалог с правительством по поводу «народных» IPO для оживления фондового рынка

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) активно обсуждает с Кабинетом министров и Министерством экономики идею проведения первичных публичных размещений акций (IPO) государственных компаний. Цель инициативы, известной как «народные» IPO, — предоставить украинцам новый инвестиционный инструмент и оживить фондовый рынок, обеспечив его ликвидностью. Об этом заявил председатель НКЦБФР Руслан Магомедов в кулуарах Киевского международного экономического форума, который состоялся 16−17 октября, сообщает «Интерфакс-Украина».

Законодательные препятствия и разработка механизма

По словам главы Комиссии, этот путь «не является приватизацией в чистом виде», поэтому требует тщательного обсуждения и разработки специального механизма. Сейчас продолжается работа над законопроектом, который должен внести изменения в ряд законов, в частности в закон «О приватизации». Из-за необходимости законодательных изменений ориентировочные сроки реализации инициативы пока не определены.

Спасение для инфраструктуры рынка

Руслан Магомедов подчеркнул, что запуск «народных» IPO является критически важным для успешной реализации проекта по модернизации инфраструктуры рынка капитала, который НКЦБФР начала совместно с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР).

Он привел пример фондовой биржи ПФТС, которая была создана при помощи USAID, но сейчас «дышит на последнем издыхании» из-за острого дефицита финансовых инструментов для торговли. По его словам, любая инфраструктура, даже самая современная, требует значительных ресурсов для поддержания своей работы — от зарплат до дорогого программного обеспечения. Без реальных активов для торговли, таких как акции госкомпаний, новая инфраструктура не будет жизнеспособной.

Ранее Магомедов предложил продать 7% акций прибыльных госкомпаний, чтобы запустить фондовый рынок в Украине.