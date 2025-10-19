Multi от Минфин
українська
19 октября 2025, 14:45

НКЦБФР ведет диалог с правительством по поводу «народных» IPO для оживления фондового рынка

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) активно обсуждает с Кабинетом министров и Министерством экономики идею проведения первичных публичных размещений акций (IPO) государственных компаний. Цель инициативы, известной как «народные» IPO, — предоставить украинцам новый инвестиционный инструмент и оживить фондовый рынок, обеспечив его ликвидностью. Об этом заявил председатель НКЦБФР Руслан Магомедов в кулуарах Киевского международного экономического форума, который состоялся 16−17 октября, сообщает «Интерфакс-Украина».

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) активно обсуждает с Кабинетом министров и Министерством экономики идею проведения первичных публичных размещений акций (IPO) государственных компаний.

► Подписывайтесь на телеграм-канал«Минфина»: главные финансовые новости

Законодательные препятствия и разработка механизма

По словам главы Комиссии, этот путь «не является приватизацией в чистом виде», поэтому требует тщательного обсуждения и разработки специального механизма. Сейчас продолжается работа над законопроектом, который должен внести изменения в ряд законов, в частности в закон «О приватизации». Из-за необходимости законодательных изменений ориентировочные сроки реализации инициативы пока не определены.

Спасение для инфраструктуры рынка

Руслан Магомедов подчеркнул, что запуск «народных» IPO является критически важным для успешной реализации проекта по модернизации инфраструктуры рынка капитала, который НКЦБФР начала совместно с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР).

Он привел пример фондовой биржи ПФТС, которая была создана при помощи USAID, но сейчас «дышит на последнем издыхании» из-за острого дефицита финансовых инструментов для торговли. По его словам, любая инфраструктура, даже самая современная, требует значительных ресурсов для поддержания своей работы — от зарплат до дорогого программного обеспечения. Без реальных активов для торговли, таких как акции госкомпаний, новая инфраструктура не будет жизнеспособной.

Ранее Магомедов предложил продать 7% акций прибыльных госкомпаний, чтобы запустить фондовый рынок в Украине.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
Skeptik777
Skeptik777
19 октября 2025, 16:22
#
А у держави є прибуткові підприємства? Чи може виставлять УЗД чи Укрпошту? Кому вони потрібні з їхніми корумпованими головами та ручним управлінням цінами на послуги. Може Енергоатом? Але там також обдираловка на користь Зеленого тарифу. Може Нафтогаз…побомблений. Укренерго з тим самим Зеленим тарифом? В кожному сидить «ефективний» менеджер, який слідкує, щоб не дай Бог прибуток виник. Це виглядає як спроба продати те, що має рухнути. Єдиний реальний актив, принаймні, поки що, це держбанки. В Україні не може бути фондового ринку вітчизняних підприємств. У нас олігархія… Епл колись вигнав Джобса з роботи. Хтось уявляє, щоб Рошен вигнав Порошенка? Немає ринкового управління, натомість є вплив однієї людини. Може забули, як міноритарний акціонер Укрнафти Коломойський блокував дивіденди? А також мабуть забули про «тріумф» АХ Мрія на Варшавській біржі? То не давно був скандал в ще одному агрохолдингу з Варшавською біржою. Тому, ні, подякував красно… я ліпше матиму стабільність на цивілізованих біржах. Так, там менше заробляєш на консервативній стратегії, але ліпше з розумним згубити, ніж з дурнем знайти.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
