НКЦБФР предлагает продать 7% акций прибыльных госкомпаний, чтобы запустить фондовый рынок в Украине

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) рассматривает инициативу по продаже около 7% акций прибыльных государственных компаний в свободное обращение. Целью этого шага является создание в Украине полноценного и ликвидного сегмента рынка акций. Об этом сообщил председатель НКЦБФР Руслан Магомедов 4 сентября 2025 года во время брифинга в Украинском медиа-центре.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфин»: главные финансовые новости

Что известно

По словам Магомедова, инициатива, которая сейчас находится на стадии обсуждения, предусматривает вывод на рынок долей именно успешных государственных предприятий, которые стабильно получают прибыль и выплачивают дивиденды.

«Мы хотим, чтобы государство продало не что-то ненужное, с чем оно не знает, что делать, где оно неэффективно, а то, что действительно интересно для самого государства — предприятие, которое зарабатывает каждый год, которое платит дивиденды каждый год», — подчеркнул глава НКЦБФР.

В качестве потенциальных кандидатов для такого частичного IPO рассматриваются такие гиганты, как «Приватбанк», НАК «Нафтогаз Украины» и «Энергоатом».

Создание рыночного ориентира

Главная цель этой инициативы — не столько привлечение средств в бюджет, сколько создание рынка. Сейчас украинский фондовый рынок является неликвидным, и бизнес не может оценить, сколько средств он способен привлечь через выпуск акций.

«Сейчас ко мне обращаются и спрашивают: если мы выпустим акции, сколько сможем привлечь денег? Я говорю, что не могу ответить на этот вопрос, потому что не от чего отталкиваться», — отметил Магомедов.

По его мнению, продажа небольших пакетов акций ведущих госкомпаний должна создать такой ориентир и дать толчок для развития всего рынка капитала.

Напомним, что в Украине начали подготовку к созданию новой фондовой биржи.