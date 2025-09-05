Multi от Минфин
5 сентября 2025, 13:36 Читати українською

НКЦБФР предлагает продать 7% акций прибыльных госкомпаний, чтобы запустить фондовый рынок в Украине

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) рассматривает инициативу по продаже около 7% акций прибыльных государственных компаний в свободное обращение. Целью этого шага является создание в Украине полноценного и ликвидного сегмента рынка акций. Об этом сообщил председатель НКЦБФР Руслан Магомедов 4 сентября 2025 года во время брифинга в Украинском медиа-центре.

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) рассматривает инициативу по продаже около 7% акций прибыльных государственных компаний в свободное обращение.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфин»: главные финансовые новости

Что известно

По словам Магомедова, инициатива, которая сейчас находится на стадии обсуждения, предусматривает вывод на рынок долей именно успешных государственных предприятий, которые стабильно получают прибыль и выплачивают дивиденды.

«Мы хотим, чтобы государство продало не что-то ненужное, с чем оно не знает, что делать, где оно неэффективно, а то, что действительно интересно для самого государства — предприятие, которое зарабатывает каждый год, которое платит дивиденды каждый год», — подчеркнул глава НКЦБФР.

В качестве потенциальных кандидатов для такого частичного IPO рассматриваются такие гиганты, как «Приватбанк», НАК «Нафтогаз Украины» и «Энергоатом».

Создание рыночного ориентира

Главная цель этой инициативы — не столько привлечение средств в бюджет, сколько создание рынка. Сейчас украинский фондовый рынок является неликвидным, и бизнес не может оценить, сколько средств он способен привлечь через выпуск акций.

«Сейчас ко мне обращаются и спрашивают: если мы выпустим акции, сколько сможем привлечь денег? Я говорю, что не могу ответить на этот вопрос, потому что не от чего отталкиваться», — отметил Магомедов.

По его мнению, продажа небольших пакетов акций ведущих госкомпаний должна создать такой ориентир и дать толчок для развития всего рынка капитала.

Напомним, что в Украине начали подготовку к созданию новой фондовой биржи.

Весь рынок инвестиций Украины — в одном каталоге. Сравнивайте и выбирайте проекты на InvestMarket от «Минфин»

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
5 сентября 2025, 14:00
#
Почему 7% а не 5% или 10%
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают Qwerty1999, Ярослав Голобородько и 25 незарегистрированных посетителей.
