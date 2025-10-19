Американская технологическая компания ServiceNow, специализирующаяся на автоматизации цифровых рабочих процессов, была названа самой инновационной компанией мира в 2025 году по версии Forbes. В ежегодном рейтинге, охватывающем широкий спектр отраслей, доминируют американские компании, однако заметную присутствие имеют и технологические лидеры из Азии.
ServiceNow возглавила рейтинг самых инновационных компаний мира по версии Forbes
► Подписывайтесь на телеграм-канал«Минфина»: главные финансовые новости
Топ-5 лидеров инноваций
Первые строчки рейтинга заняли преимущественно американские технологические компании, которые являются пионерами в своих сферах.
- ServiceNow (США): Лидер в автоматизации ИТ, кадровых и клиентских сервисов.
- Workday (США): Инноватор в облачных решениях для управления персоналом и финансами.
- Salesforce (США): пионер в облачных системах управления отношениями с клиентами (CRM).
- Tesla (США): революционер в сфере электромобилей и автономного вождения.
- Amazon (США): лидер в электронной коммерции и облачных вычислениях.
В первую десятку также вошли Netflix, Incyte, Hindustan Unilever (Индия), Naver (Южная Корея) и Facebook.
Азиатские инноваторы
За пределами США в топ-25 попали несколько мощных азиатских компаний.
- Naver (Южная Корея, 9 место): Доминирующая интернет-платформа страны, которая активно продвигает собственную большую языковую модель (LLM) HyperClova X. Эта модель обучена на массиве корейских данных, который в 6500 раз превышает объем, использованный для GPT-4, что позволяет ей лучше понимать культурный контекст.
- CP All (Таиланд, 23 место): Оператор сети магазинов 7-Eleven, который активно инвестирует в логистику и автоматизацию розничной торговли.
- Tencent (Китай, 25 место): Один из крупнейших технологических конгломератов Китая, который инвестирует значительные средства в исследования и разработки и имеет один из крупнейших в мире портфелей патентов в сфере ИИ.
Почему это важно
Рейтинг Forbes 2025 года подчеркивает несколько ключевых тенденций в мировой экономике.
- Во-первых, доминирование технологий и программного обеспечения. Первые три места занимают компании, работающие в сфере корпоративного ПО, активно интегрирующие искусственный интеллект в свои продукты для повышения эффективности бизнеса. Это свидетельствует о том, что именно цифровая трансформация бизнес-процессов является главным полем для инноваций.
- Во-вторых, это непоколебимое лидерство США. Американские компании составляют подавляющее большинство в списке, что подтверждает статус страны как главного инновационного хаба мира.
- В-третьих, это рост роли Азии. Присутствие компаний из Южной Кореи, Индии, Китая и Таиланда показывает, что инновационный ландшафт становится все более глобальным и конкурентным. Особенно показателен пример Naver, который создает собственную ИИ-модель, ориентированную на локальный рынок, что может стать трендом для других стран, стремящихся уменьшить технологическую зависимость от американских гигантов.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 10 незарегистрированных посетителей.
Комментарии