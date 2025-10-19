Multi от Минфин
19 октября 2025, 12:15

ServiceNow возглавила рейтинг самых инновационных компаний мира по версии Forbes

Американская технологическая компания ServiceNow, специализирующаяся на автоматизации цифровых рабочих процессов, была названа самой инновационной компанией мира в 2025 году по версии Forbes. В ежегодном рейтинге, охватывающем широкий спектр отраслей, доминируют американские компании, однако заметную присутствие имеют и технологические лидеры из Азии.

Американская технологическая компания ServiceNow, специализирующаяся на автоматизации цифровых рабочих процессов, была названа самой инновационной компанией мира в 2025 году по версии Forbes.

Топ-5 лидеров инноваций

Первые строчки рейтинга заняли преимущественно американские технологические компании, которые являются пионерами в своих сферах.

  • ServiceNow (США): Лидер в автоматизации ИТ, кадровых и клиентских сервисов.
  • Workday (США): Инноватор в облачных решениях для управления персоналом и финансами.
  • Salesforce (США): пионер в облачных системах управления отношениями с клиентами (CRM).
  • Tesla (США): революционер в сфере электромобилей и автономного вождения.
  • Amazon (США): лидер в электронной коммерции и облачных вычислениях.

В первую десятку также вошли Netflix, Incyte, Hindustan Unilever (Индия), Naver (Южная Корея) и Facebook.

Азиатские инноваторы

За пределами США в топ-25 попали несколько мощных азиатских компаний.

  • Naver (Южная Корея, 9 место): Доминирующая интернет-платформа страны, которая активно продвигает собственную большую языковую модель (LLM) HyperClova X. Эта модель обучена на массиве корейских данных, который в 6500 раз превышает объем, использованный для GPT-4, что позволяет ей лучше понимать культурный контекст.
  • CP All (Таиланд, 23 место): Оператор сети магазинов 7-Eleven, который активно инвестирует в логистику и автоматизацию розничной торговли.
  • Tencent (Китай, 25 место): Один из крупнейших технологических конгломератов Китая, который инвестирует значительные средства в исследования и разработки и имеет один из крупнейших в мире портфелей патентов в сфере ИИ.

Почему это важно

Рейтинг Forbes 2025 года подчеркивает несколько ключевых тенденций в мировой экономике.

  • Во-первых, доминирование технологий и программного обеспечения. Первые три места занимают компании, работающие в сфере корпоративного ПО, активно интегрирующие искусственный интеллект в свои продукты для повышения эффективности бизнеса. Это свидетельствует о том, что именно цифровая трансформация бизнес-процессов является главным полем для инноваций.
  • Во-вторых, это непоколебимое лидерство США. Американские компании составляют подавляющее большинство в списке, что подтверждает статус страны как главного инновационного хаба мира.
  • В-третьих, это рост роли Азии. Присутствие компаний из Южной Кореи, Индии, Китая и Таиланда показывает, что инновационный ландшафт становится все более глобальным и конкурентным. Особенно показателен пример Naver, который создает собственную ИИ-модель, ориентированную на локальный рынок, что может стать трендом для других стран, стремящихся уменьшить технологическую зависимость от американских гигантов.
Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
