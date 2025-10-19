ServiceNow возглавила рейтинг самых инновационных компаний мира по версии Forbes

Американская технологическая компания ServiceNow, специализирующаяся на автоматизации цифровых рабочих процессов, была названа самой инновационной компанией мира в 2025 году по версии Forbes. В ежегодном рейтинге, охватывающем широкий спектр отраслей, доминируют американские компании, однако заметную присутствие имеют и технологические лидеры из Азии.

Топ-5 лидеров инноваций

Первые строчки рейтинга заняли преимущественно американские технологические компании, которые являются пионерами в своих сферах.

ServiceNow (США): Лидер в автоматизации ИТ, кадровых и клиентских сервисов.

Workday (США): Инноватор в облачных решениях для управления персоналом и финансами.

Salesforce (США): пионер в облачных системах управления отношениями с клиентами (CRM).

Tesla (США): революционер в сфере электромобилей и автономного вождения.

Amazon (США): лидер в электронной коммерции и облачных вычислениях.

В первую десятку также вошли Netflix, Incyte, Hindustan Unilever (Индия), Naver (Южная Корея) и Facebook.

Азиатские инноваторы

За пределами США в топ-25 попали несколько мощных азиатских компаний.

Naver (Южная Корея, 9 место): Доминирующая интернет-платформа страны, которая активно продвигает собственную большую языковую модель (LLM) HyperClova X. Эта модель обучена на массиве корейских данных, который в 6500 раз превышает объем, использованный для GPT-4, что позволяет ей лучше понимать культурный контекст.

CP All (Таиланд, 23 место): Оператор сети магазинов 7-Eleven, который активно инвестирует в логистику и автоматизацию розничной торговли.

Tencent (Китай, 25 место): Один из крупнейших технологических конгломератов Китая, который инвестирует значительные средства в исследования и разработки и имеет один из крупнейших в мире портфелей патентов в сфере ИИ.

Почему это важно

Рейтинг Forbes 2025 года подчеркивает несколько ключевых тенденций в мировой экономике.