Индекс украинских акций WSE подскочил на 5,4% на фоне договоренности о встрече Трампа и путина

Индекс WIG-Ukraine (индекс украинских акций) на Варшавской фондовой бирже (WSE) продемонстрировал стремительный рост в пятницу утром. Индекс подскочил на 5,43%, достигнув отметки 507,91 пункта. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Этот внезапный рост стал прямой реакцией на объявленную накануне договоренность о встрече президента США Дональда Трампа с президентом россии владимиром путиным в Будапеште. Любопытно, что основной индекс биржи WIG20 в то же время снизился на 1,81%.

Прыжок в агросекторе и угольной промышленности

Значительный рост продемонстрировали акции ключевых украинских компаний, которые котируются на WSE:

Акции крупнейшего производителя сахара «Астарта» выросли на 3,45%.

Компания Milkiland подскочила на 13,26%.

Агрохолдинги ИМК, «Агротон» и KSG-Agro прибавили от 2,68% до 5,91%.

Акции агрохолдинга «Кернел» (не входящего в индекс) выросли на 2,47%.

Наиболее резкий скачок — на 17,02% — показала компания Coal Energy (чья добыча остановлена из-за войны).

Разная динамика на LSE и среди еврооблигаций

На Лондонской фондовой бирже (LSE), где влияние розничных инвесторов меньше, динамика была неоднозначной:

Горнорудная компания Ferrexpo взлетела на 10,08%.

Акции агрохолдинга МХП (крупнейшего производителя курятины), после кратковременного роста, подешевели на 3,06%.

Что касается украинских еврооблигаций на Франкфуртской бирже, которые росли несколько дней подряд на ожиданиях встречи Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, в пятницу единая динамика отсутствовала — бумаги изменялись в пределах 1,5%. ВВП-варранты в начале торгов снизились на 0,37% до 81,35% условного номинала.