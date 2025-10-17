В «Дие» приостанавливается предоставление отдельных онлайн-услуг Государственной регистрации актов гражданского состояния (ГРАГС). Ограничения проводятся через реорганизацию в Министерстве юстиции Украины. Об этом сообщает прессслужба «Дии».
В семи областях приостановят работу услуг ГРАГС в «Дие»
Ограничения коснутся семи западных областей: Ивано-Франковской, Волынской, Закарпатской, Львовской, Ровенской, Тернопольской и Черновицкой.
Какие услуги будут недоступны
На паузе окажется ряд услуг, связанных с выдачей документов и выписок:
- Повторная выдача свидетельств (о рождении, смене имени, браке, расторжении брака и смерти).
- Выдержки из Реестра (о рождении, смене имени, браке, расторжении брака и смерти).
- Комплексная услуга «єМалятко» — она не будет работать как в «Действии», так и в ЦНАП и роддомах.
В «Дие» призвали граждан, уже заказавших и оплативших одну из этих услуг, немедленно подписать и отправить заявление сегодня, чтобы ГРАГС успел его проработать до начала приостановки.
Для тех, кто не успеет после восстановления работы сервисов необходимо будет подать новое заявление или обратиться в отдел ГРАГС с квитанцией об оплате. О возобновлении работы сервисов будет сообщено дополнительно.
