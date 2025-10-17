Что изменится для украинцев при пересечении границ стран ЕС — объяснение МИД Украины

Что такое система регистрации въезда-выезда EES?

Это автоматизированная система для учета въездов и выездов граждан из не ЕС стран, пересекающих границы стран шенгенского пространства. Простыми словами — это цифровая регистрация пересечения границы.

Будет ли система фиксировать отказ во въезде?

Да, система будет фиксировать каждую дату въезда и дату выезда, количество дней пребывания в шенгенской зоне, а также случаи отказа во въезде в страны шенгенского пространства.

Зачем вводится эта система?

Эта система заменяет штампы, которые ставили в загранпаспорта, на цифровую регистрацию.

Это касается также изменений в таможенном контроле?

Нет. Эта система касается только изменений в прохождении пограничного контроля.

Всех ли граждан Украины коснется новая система прохождения пограничного контроля?

Нет. Это касается только тех граждан Украины, которые въезжают в страны шенгенского пространства в краткосрочных целях (до 90 дней в течение 180 дней). Например, поездки в частных, туристических, служебных, коммерческих целях или для прохождения курса лечения или реабилитации.

Если у меня есть вид на жительство в одной из стран ЕС, касается ли и меня такая процедура прохождения пограничного контроля?

Нет, но только в том случае, если при пересечении границы вы укажете документ, подтверждающий разрешение на проживание или обучение в одной из стран ЕС или шенгенского пространства. Если такой документ при пересечении границы отсутствует, вы вынуждены будете проходить стандартную процедуру регистрации.

Если я нахожусь в одной из стран ЕС из-за российской агрессии, как я должен проходить пограничный контроль в случае поездки в Украину и обратно?

Если при пересечении границы вы укажете документ, подтверждающий ваш статус лица, нуждающегося во временной защите, вам не нужно будет предоставлять ваши биометрические данные. Если такой документ при пересечении границы отсутствует, вы вынуждены будете проходить стандартную процедуру регистрации.

Дети также должны давать отпечатки пальцев?

Да, но только с 12 лет. Детям до 12 лет будут делать только фото лица.

Касается ли новая система также владельцев заграничных биометрических паспортов? Ведь в моем загранпаспорте есть данные об отпечатках моих пальцев.

Да, эта процедура касается и владельцев биометрических загранпаспортов, и загранпаспортов, не содержащих биометрических данных. Отличие лишь в том, что с биометрическим загранпаспортом гражданин Украины может въехать в страны ЕС и страны шенгенского пространства без виз. Владельцы загранпаспортов без биометрических данных обязаны оформить визу в соответствующем посольстве.

Какие именно данные собирает эта система?

При прохождении пограничного контроля будет сделано фото вашего лица и отпечатки четырех пальцев руки.

Приведет ли новая система к задержкам на границах?

Это новая система, и она будет внедряться постепенно с 12 октября по 15 апреля 2026 года. Украинские консулы в приграничных с нашей страной государствах (Польше, Румынии, Словакии и Венгрии) мониторят ситуацию на границах. Пока жалоб от украинских граждан не поступало.

Является ли эта услуга платной?

Нет, система EES (Entry/Exit System) — это полностью бесплатная процедура прохождения пограничного контроля, которая фиксирует биометрические данные и заменяет штампы в паспортах для граждан стран, пересекающих границы ЕС.

Не стоит путать ее с системой платного въезда в страны ЕС — ETIAS (European Travel Information and Authorisation System), запуск которой запланирован на конец 2026 года.

Что нужно знать об ETIAS