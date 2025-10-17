Биткоин продолжил падение

Цена первой криптовалюты снова пошла вниз. Вчера, 16 октября, вечером биткоин в моменте упал до $107 662, но затем несколько отыграл свои позиции. Об этом свидетельствуют данные CoinMarketCap.

На момент написания новости стоимость актива составляет $108 743. За сутки биткоин потерял 2,27%, за неделю 10,34%.

Ethereum подешевел до $3 914%. За сутки актив снизился на 2,36%, за неделю — почти на 10%.

Другие криптовалюты с наибольшей капитализацией также оказались в «красной» зоне. Наибольшее падение за последние 24 часа в:

Dogecoin (-3,54%);

Cardano (-3,47%);

Solana и BNB (-3,14%).

Напомним

«Минфин» писал, что масштабное падение большинства криптовалют, начавшееся вечером пятницы, 10 октября, повлекло за собой наибольшую волну ликвидаций фьючерсных позиций в истории. По данным аналитической платформы Coinglass, за сутки были принудительно закрыты позиции на сумму свыше $19 млрд.