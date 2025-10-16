Multi от Минфин
українська
16 октября 2025, 15:37

Пенсия в Украине: Пенсионный фонд показал размеры выплат

Более половины украинцев получают пенсии до 5 тысяч гривен. Пенсию более 10 тысяч платят 15% граждан. Об этом говорится в данных Пенсионного фонда.

Более половины украинцев получают пенсии до 5 тысяч гривен.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Какой размер выплат

По состоянию на 1 октября 2025 года размер пенсий распределяется следующим образом:

  • до 3000 гривен — 3,7%, 373 261 человек, средняя пенсия — 2 286,12 гривны,
  • от 3001 до 4000 гривен — 31,6%, 3 220 307 человек, средняя пенсия — 3 342,38 гривны,
  • от 4001 до 5000 гривен — 20,5%, 2 099 212 человек, средняя пенсия — 4 510,28 гривен,
  • от 5001 до 10000 гривен — 29,1%, 2 972 167 человек, средняя пенсия — 6 861,24 гривны,
  • свыше 10000 гривен — 15,0%, 1 534 695 человек, средняя пенсия — 15 752,55 гривны.

Читайте также: Почему индексация пенсий постепенно сокращает их до минимальных

Напомним

Средний размер пенсии на 1 октября 2025 составил 6 436,79 гривны. Пенсии выросли на 647,74 гривны или на 11,2%. Число пенсионеров с начала года сократилось на 143 988 человек до 10 199 642 человек.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
