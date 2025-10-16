M&A рынок в Украине сохраняет стабильные темпы роста в 2025 году — KPMG

Украинский рынок слияний и поглощений (M&A) демонстрирует устойчивую траекторию роста в течение последних девяти месяцев, несмотря на сохраняющиеся военные и геополитические вызовы. Об этом говорится в отчете KPMG.

Количество сделок

Отчет KPMG отмечает, что за первые девять месяцев 2025 года в Украине было зафиксировано 45 сделок на общую раскрытую сумму $806 млн, что составляет рост объемов сделок на 22% и увеличение стоимости на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Однако ограниченная прозрачность рынка остается характерной чертой украинского M&A-сегмента: лишь 53% сделок имели разглашенные данные о стоимости в 2025 году (для сравнения — 59% в предыдущем году), что свидетельствует о том, что реальный объем рынка может быть выше официально задекларированного.

Основные показатели рынка и ключевые сделки

Два главных соглашения составляли 56% от общей раскрытой стоимости рынка в первые девять месяцев 2025 года, став движущей силой его общего роста:

Приобретение компанией МХП 92% акций испанского производителя птицы и свинины Uvesa на сумму 270 млн евро.

Приобретение компанией «Киевстар» сервиса вызова авто и доставки «Уклон» (Uklon) за $155 млн.

Эти соглашения были объявлены в первой половине 2025 года, тогда как в третьем квартале 2025 года не было зафиксировано ни одного соглашения, превышающего $100 млн. Средний размер сделки также оставался на уровне соответствующего периода 2024 года — $34 млн, что свидетельствует о сохранении уверенности инвесторов.

Устойчивость украинских инвесторов и отраслевые драйверы

Активность локальных инвесторов остается основой украинского рынка M&A, составляя 73% всех сделок и $442 млн общей вскрытой стоимости — почти вдвое больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Ключевыми секторами остаются инновации и технологии (IT), недвижимость и строительство, а также сельское хозяйство, которые вместе обеспечили 85% общей стоимости сделок с участием украинских инвесторов за девять месяцев 2025 года.

Соглашения с участием украинских инвесторов также отметились успешными приватизационными аукционами, среди которых покупка компанией Afina Group производителя моющих средств «Винницабытхим» за $15 млн. Конечная цена сделки более чем вдвое превысила стартовую, что свидетельствует о росте интереса инвесторов к государственным активам.

Наружная экспансия

Активность украинских компаний за рубежом резко выросла в первые девять месяцев 2025 года, составив 40% от общей стоимости сделок ($329 млн) в пределах пяти транзакций.

Традиционно активные аграрный и IT секторы снова сыграли ключевую роль. Основным двигателем внешней активности стало соглашение агрохолдинга МХП, который приобрел испанскую мясную компанию Uvesa.

А активность иностранных инвесторов по приобретению украинских активов значительно сократилась — до $35 млн в рамках семи сделок, что является существенным падением по сравнению с $448 млн за аналогичный период 2024 года.

Ключевые иностранные инвестиции были сосредоточены в области логистики и оборонных технологий.