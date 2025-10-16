Multi от Минфин
16 октября 2025, 14:58

Украина должна построить честную и зрелую пенсионную систему, а не копировать чужие ошибки — Улютин

На Киевском международном экономическом форуме прошла панельная дискуссия с участием министра социальной политики, семьи и единства Дениса Улютина и главы Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Руслана Магомедова, посвященная теме новой пенсионной реформы и развития рынка долгих инвестиций в Украине, передает корреспондент «Минфина».

На Киевском международном экономическом форуме прошла панельная дискуссия с участием министра социальной политики, семьи и единства Дениса Улютина и главы Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Руслана Магомедова, посвященная теме новой пенсионной реформы и развития рынка долгих инвестиций в Украине, передает корреспондент «Минфина».

«Мы уже прошли этап выживания финансовой системы.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Детали

«Мы уже прошли этап выживания финансовой системы. Банки работают, публичные деньги работают. Следующий шаг — сделать так, чтобы финансовая система помогала развитию экономики. Но для этого нам нужна честная и зрелая пенсионная модель, а не формальная накопительная система без реальных инструментов для инвестирования», — подчеркнул Улютин.

Взгляд Министерства: накопление без рынка — иллюзия

Улютин напомнил, что большинство стран Центральной Европы, которые внедряли обязательную накопительную систему, были вынуждены сворачивать или национализировать активы.

  • Польша в 2014 году изъяла из частных пенсионных фондов все государственные облигации;
  • Венгрия в 2010 году фактически вернула средства второго уровня в бюджет;
  • У Румынии более двух третей пенсионных активов в государственных бумагах, что не создает «длинных денег» для экономики.

«Это не то, что мы хотим видеть в Украине. Длинный частный капитал не появляется сам по себе — его надо выращивать. Мы только строим инфраструктуру, готовим рынок и создаем регуляторные предпосылки», — отметил министр.

По словам Улютина, успех накопительной модели зависит не от обязательности вкладов, а от наличия инструментов, в которые такие вклады можно инвестировать.

Три составляющие новой модели

Министерство социальной политики предлагает реформу, основанную на честной и прозрачной солидарной системе из трех элементов:

  • Обновлена солидарная система, где каждый участник отчетливо видит свой вклад и право на выплаты.
  • Профессиональные пенсии вместо многочисленных специальных разрушающих баланс системы.
  • Добровольное накопление с возможностью государственного стимулирования, но без принуждения.

«Мы должны быть честными с людьми: сегодня в Украине нет достаточного количества надежных инструментов для инвестирования пенсионных средств. Если ввести обязательное накопление без этого, мы только откладываем проблему», — подчеркнул Улютин.

В то же время министр назвал перспективными направлениями будущих инвестиций «зеленые» и социальные облигации, участие международных управляющих и развитие новых финансовых инструментов совместно с рынком капиталов.

Позиция регулятора: главное — доверие и ликвидность

Глава НКЦБФР Руслан Магомедов поддержал тезис, что ключевым для привлечения средств является доверие к инструментам: «Во время войны физические лица массово начали покупать военные облигации. Это показывает: украинцы готовы инвестировать в понятные, ликвидные инструменты, которым они доверяют».

Он добавил, что за последний год портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) у физических лиц вырос с 73 до 103 млрд грн, однако для масштабной пенсионной системы этого недостаточно.

«Проблема замкнутого круга: нет инструментов — нет пенсионных накоплений, нет накоплений — не появляются инструменты. Поэтому нам нужно развивать рынок капитала параллельно с пенсионной реформой», — подчеркнул Магомедов.

Автор:
Роман Мирончук
Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментарии - 3

+
0
Папа Римський
Папа Римський
16 октября 2025, 15:06
#
«Ми пайдьом другім путьом!» — наголосили улютін і магомєдов.

«будемо винаходити велосипед з квадратними колесами» — додали вони.
+
0
Serhiozzi
Serhiozzi
16 октября 2025, 16:40
#
Будуть шортить деривативами наших похоронних фьючерсів.
+
0
neverice
neverice
16 октября 2025, 16:46
#
«Проблема замкненого кола: немає інструментів — немає пенсійних накопичень, немає накопичень — не з’являються інструменти.»
І це дійсно так. Пенсійні фонди — це мало не найактивніші інвестори. Але для сталого розвитку цього всього потрібна дрібниця — стабільний економічний розвиток хоча б 10 років. У нас же найдовший період — це максимум 5 років. Відповідно, горизонт планування, дохідності та надійності відповідає цим очікуванням. Але 20% дохідності - це трохи за гранню можливостей класичних фінансових ринків.
