На Киевском международном экономическом форуме прошла панельная дискуссия с участием министра социальной политики, семьи и единства Дениса Улютина и главы Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Руслана Магомедова, посвященная теме новой пенсионной реформы и развития рынка долгих инвестиций в Украине, передает корреспондент «Минфина».
Украина должна построить честную и зрелую пенсионную систему, а не копировать чужие ошибки — Улютин
«Мы уже прошли этап выживания финансовой системы. Банки работают, публичные деньги работают. Следующий шаг — сделать так, чтобы финансовая система помогала развитию экономики. Но для этого нам нужна честная и зрелая пенсионная модель, а не формальная накопительная система без реальных инструментов для инвестирования», — подчеркнул Улютин.
Взгляд Министерства: накопление без рынка — иллюзия
Улютин напомнил, что большинство стран Центральной Европы, которые внедряли обязательную накопительную систему, были вынуждены сворачивать или национализировать активы.
- Польша в 2014 году изъяла из частных пенсионных фондов все государственные облигации;
- Венгрия в 2010 году фактически вернула средства второго уровня в бюджет;
- У Румынии более двух третей пенсионных активов в государственных бумагах, что не создает «длинных денег» для экономики.
«Это не то, что мы хотим видеть в Украине. Длинный частный капитал не появляется сам по себе — его надо выращивать. Мы только строим инфраструктуру, готовим рынок и создаем регуляторные предпосылки», — отметил министр.
По словам Улютина, успех накопительной модели зависит не от обязательности вкладов, а от наличия инструментов, в которые такие вклады можно инвестировать.
Три составляющие новой модели
Министерство социальной политики предлагает реформу, основанную на честной и прозрачной солидарной системе из трех элементов:
- Обновлена солидарная система, где каждый участник отчетливо видит свой вклад и право на выплаты.
- Профессиональные пенсии вместо многочисленных специальных разрушающих баланс системы.
- Добровольное накопление с возможностью государственного стимулирования, но без принуждения.
«Мы должны быть честными с людьми: сегодня в Украине нет достаточного количества надежных инструментов для инвестирования пенсионных средств. Если ввести обязательное накопление без этого, мы только откладываем проблему», — подчеркнул Улютин.
В то же время министр назвал перспективными направлениями будущих инвестиций «зеленые» и социальные облигации, участие международных управляющих и развитие новых финансовых инструментов совместно с рынком капиталов.
Позиция регулятора: главное — доверие и ликвидность
Глава НКЦБФР Руслан Магомедов поддержал тезис, что ключевым для привлечения средств является доверие к инструментам: «Во время войны физические лица массово начали покупать военные облигации. Это показывает: украинцы готовы инвестировать в понятные, ликвидные инструменты, которым они доверяют».
Он добавил, что за последний год портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) у физических лиц вырос с 73 до 103 млрд грн, однако для масштабной пенсионной системы этого недостаточно.
«Проблема замкнутого круга: нет инструментов — нет пенсионных накоплений, нет накоплений — не появляются инструменты. Поэтому нам нужно развивать рынок капитала параллельно с пенсионной реформой», — подчеркнул Магомедов.
І це дійсно так. Пенсійні фонди — це мало не найактивніші інвестори. Але для сталого розвитку цього всього потрібна дрібниця — стабільний економічний розвиток хоча б 10 років. У нас же найдовший період — це максимум 5 років. Відповідно, горизонт планування, дохідності та надійності відповідає цим очікуванням. Але 20% дохідності - це трохи за гранню можливостей класичних фінансових ринків.