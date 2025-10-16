Украинцев просят экономить газ

В ночь на 16 октября россия в шестой раз атаковала газовую инфраструктуру: несколько критически важных объектов остановили работу. Об этом сообщила пресс-служба группы «Нафтогаз».

Подробности

россия выпустила десятки ракет, в том числе баллистических, и сотни «Шахедов», сообщила госкомпания. Под ударом оказались исключительно гражданские объекты, снабжающие украинцев газом и теплом.

«К сожалению, есть пострадавшие. Четверым нашим коллегам сейчас оказывается помощь. Есть попадание и разрушение сразу в нескольких областях. Работа ряда критически важных объектов остановлена. Наши специалисты немедленно приступают к ликвидации последствий», — рассказал глава НАК «Нафтогаз Украины» Сергей Корецкий.

Компания подчеркнула, что эти удары оказывают непосредственное влияние на объемы собственной добычи газа, которые «Нафтогаз» вынужден компенсировать за счет импорта.

«Обращаюсь с просьбой ко всем — по возможности экономно относиться к потреблению газа. Каждый экономный кубометр сегодня имеет значение. Есть силы справиться и с этим. Спасибо всем, кто помогает», — отметил Корецкий.