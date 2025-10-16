Multi от Минфин
16 октября 2025, 11:17

Искатели лимонов «положили» monobank

В monobank произошел масштабный сбой — пользователи жалуются, что не могут войти в приложение и воспользоваться услугами банка. Об этом сообщил один из соучредителей банка Олег Гороховский.

В monobank произошел масштабный сбой — пользователи жалуются, что не могут войти в приложение и воспользоваться услугами банка.

«У нас часть функционала из-за вас сдохла. Вы залезли в таком количестве в такие места, что там никого никогда не было», — написал Гороховский.

Предыстория

Утром, 16 октября, Гороховский в честь 10 миллионов пользователей объявил охоту на лимоны.

«Ищите их по всему монобанку — правила очень простые: Кто соберет 10 лимонов — участвует в розыгрыше 50 iPhone 17. А еще получит скин в память. Для детских карт дополнительно разыграем 1000 банок шоколадных монет.

Кто соберет 50 лимонов — соревнуется за 1 000 000 гривен. Плюс есть мифический 51-й лимон. Если его найти — получите BMW 3. Говорят, он где-то на маркете, но я не проверял", — сообщил он.

По его словам, для владельцев детских карт 51-й лимон другой и если найти его — будет поездка в Диснейленд для победителя и четырех его друзей.

На все поиски 4 дня.

«Результаты розыгрыша айфонов подведем в моем ТГ-канале, 20 октября, а миллион разыграем 21 октября в прямом эфире в Instagram моего партнера Михаила Рогальского. Всем удачного исследования монобанка и еще раз огромное спасибо», — подытожил Гороховский.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 6

+
+30
Три літри
Три літри
16 октября 2025, 11:31
#
Та кому він потрібен цей недобанк, там лише одні дропи як кажуть шановані експерти з чих питань яких самих забанили.
+
0
Moonlighter
Moonlighter
16 октября 2025, 13:10
#
Это не банк, а приложение. Банк на основе которого используется приложение монобанк — Universal Bank. А так это приложение лучшее, что есть на рынке.
+
0
somemnfnlogin12
somemnfnlogin12
16 октября 2025, 13:53
#
Ага, лучшее. Жаль не работает уже 5й час
+
0
Lololoq
Lololoq
16 октября 2025, 13:11
#
Олег, твой менеджер по рекламе отстал от жизни? Какие розыгрыши дорогих смартфонов и суперприз в 2025 году? Молодые люди и так знают твой банк, а вот пожилые люди имеют проблемы и в основном со смартфонами. Ну и делай акцию за эти полтора миллиона на дешевые смартфоны для пожилых с предустановкой ПО или аналогичное. Моно — хороший банк. Сейчас моно и пумб — это для людей, остальное это пережиток прошлого.
+
0
Олександр Грицкевич
Олександр Грицкевич
16 октября 2025, 13:18
#
Нащо я поліз збирать ті лимони і зайшов в статистику витрат за поточний місяць. Весь день споганили :)
+
0
Неправдивый Отзыв
Неправдивый Отзыв
16 октября 2025, 14:21
#
Что нашел лимон?
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
