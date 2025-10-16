Искатели лимонов «положили» monobank

В monobank произошел масштабный сбой — пользователи жалуются, что не могут войти в приложение и воспользоваться услугами банка. Об этом сообщил один из соучредителей банка Олег Гороховский .

«У нас часть функционала из-за вас сдохла. Вы залезли в таком количестве в такие места, что там никого никогда не было», — написал Гороховский.

Предыстория

Утром, 16 октября, Гороховский в честь 10 миллионов пользователей объявил охоту на лимоны.

«Ищите их по всему монобанку — правила очень простые: Кто соберет 10 лимонов — участвует в розыгрыше 50 iPhone 17. А еще получит скин в память. Для детских карт дополнительно разыграем 1000 банок шоколадных монет.

Кто соберет 50 лимонов — соревнуется за 1 000 000 гривен. Плюс есть мифический 51-й лимон. Если его найти — получите BMW 3. Говорят, он где-то на маркете, но я не проверял", — сообщил он.

По его словам, для владельцев детских карт 51-й лимон другой и если найти его — будет поездка в Диснейленд для победителя и четырех его друзей.

На все поиски 4 дня.

«Результаты розыгрыша айфонов подведем в моем ТГ-канале, 20 октября, а миллион разыграем 21 октября в прямом эфире в Instagram моего партнера Михаила Рогальского. Всем удачного исследования монобанка и еще раз огромное спасибо», — подытожил Гороховский.