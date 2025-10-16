Стоимость фьючерса на золото превысила $4 250 за унцию

Стоимость фьючерсов на золото с поставкой в декабре 2025 года превысила $4 250 за тройскую унцию, следует из данных биржи Comex.

Интерес к золоту

Интерес к металлу растет на ожиданиях дальнейшего снижения ставки Федеральной резервной системой, растущей напряженности между Китаем и Америкой, а так же шатдауна в Соединенных Штатах, пишет Reuters.

В начале октября в ходе своего выступления на Гринвичском экономическом форуме основатель Bridgewater Associates Рэй Далио посоветовал инвесторам выделять около 15% их портфеля под золото, не обращая внимание на то, как сильно растет цена на него. Его рекомендация сильно отличается от классической схемы инвестирования 60% на 40%, где 60% портфеля приходится на акции, а 40% — облигации.

В то же время цена фьючерсов на серебро с поставкой в декабре, по состоянию на утро 16 октября, составляет $52,4.