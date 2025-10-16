Multi от Минфин
українська
16 октября 2025, 8:36

Свириденко обсудила с главой МВФ новую программу для Украины

Премьер-министр Юлия Свириденко обсудила с директором-распорядительницей Международного валютного фонда Кристиной Георгиевой продолжение сотрудничества и новую программу МВФ для Украины на 2026−2029 годы. Об этом написала Свириденко в телеграм-канале.

Премьер-министр Юлия Свириденко обсудила с директором-распорядительницей Международного валютного фонда Кристиной Георгиевой продолжение сотрудничества и новую программу МВФ для Украины на 2026−2029 годы.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Подробности

«Провели встречи с руководством Международного валютного фонда, директором-распорядительницей Кристаллиной Георгиевой и новоназначенным первым заместителем Дэном Катцом. Продолжили практическое развитие договоренностей, которые на прошлой неделе начал президент. Спасибо за теплый прием нашей делегации на ежегодной финансовой неделе МВФ и Всемирного банка», — написала она.

По ее словам, стороны говорили о продолжении сотрудничества и новой программе МВФ для Украины на 2026−2029 годы, поддерживающей экономическую стабильность нашего государства.

«В рамках действующей программы Механизма расширенного финансирования Украина успешно прошла рекордные восемь просмотров и привлекла $10,6 млрд. Она уже помогла Украине сохранить макрофинансовую стабильность даже в условиях неопределенности и вызовов крупнейшей за последние 80 лет войны в Европе. Для нас важно, чтобы следующая программа стала непрерывным продолжением предыдущей», — добавила пресс-служба.

Она отметила положительную оценку положения дел со стороны руководства МВФ и прогресса в реализации экономических, фискальных, монетарных и антикоррупционных политик, имеющихся в программе сотрудничества.

Читайте: Украина официально пригласила у МВФ новую программу сотрудничества

«Отдельно хочу поблагодарить всю команду МВФ за смелость приезжать в Киев, общаться с предпринимателями и видеть реальную ситуацию на месте. Мы всегда рады приветствовать вас в Украине, ценим это и считаем важным проявлением поддержки и вовлеченности в помощь Украине. Договорились о предстоящем визите переговорной миссии в ближайшее время», — говорится в сообщении.

Напомним

В ходе работы миссии МВФ в Киеве с 3 по 10 сентября премьер-министр Украины вместе с главой НБУ и министром финансов 9 сентября официально обратились в МВФ с просьбой о новой программе.

Источник: Минфин
