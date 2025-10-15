Multi от Минфин
15 октября 2025, 14:17

МВФ предупредил о риске нового скачка мировых цен на продовольствие

МВФ предупредил, что вероятное усиление климатического явления Ла-Нинья в четвертом квартале может развернуть нынешний тренд по падению мировых цен на продукты питания. Риски связаны с засухами или наводнениями в ключевых регионах производства и возможными экспортными ограничениями. Об этом пишет Бизнес.Цензор со ссылкой на октябрьский World Economic Outlook.

МВФ предупредил, что вероятное усиление климатического явления Ла-Нинья в четвертом квартале может развернуть нынешний тренд по падению мировых цен на продукты питания.
Фото: depositphotos

Подробности

С марта по август 2025 года индекс цен на продукты питания и напитки МВФ снизился на 4,8%. Наибольший вклад внес кофе, зерновые и сахар — падение цен на эти продукты обусловили рекордные урожаи и более слабый спрос.

В частности, зерновые подешевели на 11,1%, благодаря высоким прогнозам и урожаям в США, Бразилии и Аргентине. Кофе потерял 16,7% после улучшения перспектив сбора в Бразилии и на фоне неопределенности по тарифной политике США. Цены на кукурузу снизились на 11,9% из-за рекордного бразильского урожая во втором квартале и благоприятной погоды в США.

Читайте: МВФ сохранил прогноз роста ВВП Украины на 2025 год на уровне 2%

Кратковременные сбои в торговле повлекли за собой августовский отскок цен после введения Вашингтоном новых тарифов по Бразилии. Эффект оказался временным, но показал чувствительность рынка к торговым решениям.

МВФ предупреждает, что охлаждение поверхностных вод Тихого океана в фазе Ла-Нинья может сместить баланс предложения из-за погодных аномалий.

Дополнительный проинфляционный риск — экспортные ограничения, уменьшающие международное предложение даже при низких внутренних ценах в странах-экспортерах.

Источник: Минфин
Комментарии

