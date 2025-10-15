Multi от Минфин
українська
Бонус от Минфина
15 октября 2025, 13:57

Binance выделила $400 миллионов для компенсаций пользователям после краха криптовалют

Криптовалютная биржа Binance объявила о запуске инициативы Together с общим фондом в $400 млн. Программа направлена на компенсацию для возмещения пользователям ущерба, нанесенного во время недавнего обвала и ликвидации крипторинка, а также на поддержку институциональных партнеров.

Криптовалютная биржа Binance объявила о запуске инициативы «Together» с общим фондом в $400 млн.
Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Инициатива стала ответом на «значительную волатильность» рынка, которая, по словам Binance, была вызвана макроэкономическими факторами и повлияла на доверие к индустрии. Биржа признала, что сама «столкнулась с трудностями и повышенным вниманием».

$300 миллионов в USDC для компенсации пользователям

Binance распределит между пользователями от $4 до $6 000 в USDC, общим объемом $300 млн, среди тех, кто отвечает всем следующим критериям:

  • пользователи, понесшие убытки вследствие принудительной ликвидации позиций на рынках Futures и Margin в период с 10 октября 2025 00:00 до 11 октября 2025 23:59 (UTC);
  • общий размер ликвидационных убытков составил не менее $50;
  • совокупный ущерб от ликвидации составил по меньшей мере 30% (коэффициент потерь) от общей чистой стоимости активов пользователя по состоянию на снимок баланса от 9 октября 2025 года, 23:59 (UTC).

Указывается, что размер компенсации для каждого пользователя будет определяться индивидуально на основе оценки суммы ликвидационных убытков, их доли от общего баланса и ряда дополнительных факторов.

Binance планирует начать распределение USDC в течение 24 часов и завершить начисление на Rewards Hub пользователей в течение 96 часов.

Пользователи получат уведомления в приложении и электронной почте. Из-за высокой нагрузки возможны задержки в процессе распределения.

$100 миллионов в поддержку институциональных участников

Для серьезно пострадавших от рыночных колебаний экосистемных и институциональных пользователей Binance создает фонд льготного кредитования в размере $100 млн для помощи в возобновлении торговой активности.

Компания ожидает, что программа поможет участникам экосистемы восстановиться, снизить давление на ликвидность и обеспечить стабильную работу ключевых партнеров.

Подать заявку на участие могут VIP- и институциональные пользователи через своих персональных менеджеров аккаунтов. Binance отмечает, что оперативно рассмотрит заявки.

В компании подчеркнули, что Binance не несет юридической ответственности за потери пользователей, однако направляет ресурсы туда, где они наиболее нужны — к пользователям и партнерам экосистемы.

«Мы делаем это не по долгу, а по убеждению, что восстановление доверия к отрасли сейчас критически важно. Binance верит в долгосрочное развитие криптоиндустрии», — заявили в компании.

Напомним

Утром 11 октября 2025 года на криптовалютной бирже Binance было зафиксировано масштабное отклонение цен («депег») трех токенов: стейблкоинов USDe, BNSOL и WBETH. Цены резко отклонились от нарицательной стоимости: USDe падал до $0,6567, WBETH — до $430,65, а BNSOL — до $34,9. Инцидент вызвал массовые ликвидации и резкие колебания на рынке деривативов.

«Минфин» также писал, что масштабное падение большинства криптовалют, начавшееся вечером пятницы, 10 октября, повлекло за собой наибольшую волну ликвидаций фьючерсных позиций в истории. По данным аналитической платформы Coinglass, за сутки были принудительно закрыты позиции на сумму свыше $19 млрд.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
