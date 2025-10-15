Multi от Минфин
українська
15 октября 2025, 9:25

В Украине ввели аварийные отключения света: где отсутствует электроэнергия

15 октября в Украине снова начали вводить аварийные графики отключения света.

15 октября в Украине снова начали вводить аварийные графики отключения света.► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансахГде отсутствует электроэнергияКировоградская областьПо данным «Кировоградоблэнерго», в регионе 15 октября с 7:49 по распоряжению «Укрэнерго» ввели аварийные отключения электричества.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Где отсутствует электроэнергия

  • Кировоградская область

По данным «Кировоградоблэнерго», в регионе 15 октября с 7:49 по распоряжению «Укрэнерго» ввели аварийные отключения электричества.

  • Днепропетровская область

Также в ДТЭК сообщили, что по команде «Укрэнерго» в Днепропетровской области применены экстренные отключения.

  • Полтавская область

В «Полтаваоблэнерго» сообщили, что 15 октября с 7:34 в регионе применен график аварийного отключения электроэнергии. Причина введения ГАО — последствия российских атак на объекты энергетики. Свет потребителям восстановят после ликвидации аварийной ситуации.

  • Харьковская область

В то же время в Лозовской общине Харьковской области сообщили об атаке врага на энергетические объекты Украины. В связи с этим возникли проблемы с электроснабжением.

Впоследствии в «Харьковоблэнерго» уточнили, что по команде НЭК «Укрэнерго» по Харьковской области применены графики аварийных отключений.

  • Черкасская область

По команде НЭК «Укрэнерго» 15 октября с 07:35 по Черкасской области частично применены графики аварийных отключений.

  • Сумская область

По указанию НЭК «Укрэнерго», на территории Сумской области введены графики аварийных отключений. По состоянию на 09:00 ГАО действуют для 1, 2 и 3 очередей потребителей.

  • Черниговская область

Следует напомнить, что после длительных российских ударов с начала октября в регионе действуют почасовые графики отключения света.

«Если ситуация в энергосистеме будет благоприятной, планируем в течение дня уменьшить объем ограничений. По-прежнему очень просим всех быть максимально бережливыми», — сообщили в АО «Черниговоблэнерго».

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

Три літри
Три літри
15 октября 2025, 9:30
У вас застаріла інформація. В копіпаст перегонах не слід забувати про те що інформація може бути неактуальною.
Три літри
Три літри
15 октября 2025, 9:38
Https://t.me/nakipelovo/45824
