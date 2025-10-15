Украина и Европейский Союз сегодня, 14 октября, приняли решение об отмене части тарифов и увеличении квот на экспорт аграрной продукции в Евросоюз. Об этом сообщил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка.
Украина и ЕС договорились об обновленных условиях торговли
Подробности
Решение Комитета ассоциации в торговом составе было принято после того, как
Качка уточнил, что решение вступит в силу через 15 дней (29 октября).
«Украинские экспортеры будут иметь возможность воспользоваться новым торговым режимом уже в этом году. Решение двустороннее и действует бессрочно», — отметил Качка.
Он добавил, что последующий пересмотр в сторону увеличения доступа на рынок ЕС состоится в 2028 году.
Контекст
6 июня 2025 года на смену «торговому безвизу» с Украиной вступили в силу временные меры.
В конце июня Еврокомиссия завершила переговоры с Украиной по пересмотру углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли.
По словам еврокомиссара Мароша Шефчовича, договоренность «полностью учитывает чувствительность определенных сельскохозяйственных секторов, на которую обращали внимание государства-члены ЕС и фермеры».
