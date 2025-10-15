Украина и ЕС договорились об обновленных условиях торговли

Украина и Европейский Союз сегодня, 14 октября, приняли решение об отмене части тарифов и увеличении квот на экспорт аграрной продукции в Евросоюз. Об этом сообщил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Подробности

Решение Комитета ассоциации в торговом составе было принято после того, как Совет Е С накануне принял условия нового торгового соглашения с Украиной, которое должно заменить «торговый безвиз», срок действия которого истек в июне 2025 года.

Качка уточнил, что решение вступит в силу через 15 дней (29 октября).

«Украинские экспортеры будут иметь возможность воспользоваться новым торговым режимом уже в этом году. Решение двустороннее и действует бессрочно», — отметил Качка.

Читайте: ЕС снизит или отменит пошлины на ряд агропродукции из Украины

Он добавил, что последующий пересмотр в сторону увеличения доступа на рынок ЕС состоится в 2028 году.

Контекст

6 июня 2025 года на смену «торговому безвизу» с Украиной вступили в силу временные меры.

В конце июня Еврокомиссия завершила переговоры с Украиной по пересмотру углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли.

По словам еврокомиссара Мароша Шефчовича, договоренность «полностью учитывает чувствительность определенных сельскохозяйственных секторов, на которую обращали внимание государства-члены ЕС и фермеры».