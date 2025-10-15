Паспорт Украины потерял четыре позиции в мировом рейтинге безвиза

Украина опустилась на четыре позиции в глобальном рейтинге стран по уровню свободы передвижения, который они предоставляют своим гражданам. Об этом свидетельствует обновленный The Henley Passport Index, передает LIGA.net.

Подробности

По данным рейтинга за третий квартал 2025 года Украина заняла 33 место (против 29 прошлого квартала), оказавшись между Парагваем и Домиником.

Паспорт Украины позволяет украинцам путешествовать без виз в 144 страны (против 147) из 227 государств мира.

На первом месте остался Сингапур — с его паспортом можно путешествовать в 193 страны мира. На втором и третьем — Южная Корея (190) и Япония (189 стран).

Четвертое место с безвизовым доступом в 188 стран делят Германия, Италия, Люксембург, Испания и Швейцария, пятое — Австрия, Бельгия,Дания, Финляндия, Франция, Ирландия и Нидерланды (187 стран).

Замыкают рейтинг Ирак, Сирия и Афганистан, паспорта которых дают их гражданам доступ в 29, 26 и 24 страны соответственно.

Напомним

Индекс, созданный лондонской консалтинговой фирмой по гражданству и проживанию Henley & Partners, существует уже 20 лет и отслеживает глобальные свободы в 227 странах и территориях по всему миру.

The Henley Passport Index базируется на эксклюзивных данных Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).