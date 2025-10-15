Multi от Минфин
українська
15 октября 2025, 9:37 Читати українською

Паспорт Украины потерял четыре позиции в мировом рейтинге безвиза

Украина опустилась на четыре позиции в глобальном рейтинге стран по уровню свободы передвижения, который они предоставляют своим гражданам. Об этом свидетельствует обновленный The Henley Passport Index, передает LIGA.net.

Украина опустилась на четыре позиции в глобальном рейтинге стран по уровню свободы передвижения, который они предоставляют своим гражданам.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Подробности

По данным рейтинга за третий квартал 2025 года Украина заняла 33 место (против 29 прошлого квартала), оказавшись между Парагваем и Домиником.

Паспорт Украины позволяет украинцам путешествовать без виз в 144 страны (против 147) из 227 государств мира.

На первом месте остался Сингапур — с его паспортом можно путешествовать в 193 страны мира. На втором и третьем — Южная Корея (190) и Япония (189 стран).

Четвертое место с безвизовым доступом в 188 стран делят Германия, Италия, Люксембург, Испания и Швейцария, пятое — Австрия, Бельгия,Дания, Финляндия, Франция, Ирландия и Нидерланды (187 стран).

Читайте также: США впервые за 20 лет выпали из топ-10 сильнейших паспортов мира

Замыкают рейтинг Ирак, Сирия и Афганистан, паспорта которых дают их гражданам доступ в 29, 26 и 24 страны соответственно.

Напомним

Индекс, созданный лондонской консалтинговой фирмой по гражданству и проживанию Henley & Partners, существует уже 20 лет и отслеживает глобальные свободы в 227 странах и территориях по всему миру.

The Henley Passport Index базируется на эксклюзивных данных Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).

Источник: Минфин
Комментарии - 2

+
+60
Унилий Бетменцев
Унилий Бетменцев
15 октября 2025, 9:53
#
Шкода, що рейтинг не враховує ще один невеличкий нюанс…
+
+15
Skeptik777
Skeptik777
15 октября 2025, 9:59
#
Мій паспорт нижче, ніж плінтус. Зате військовий квиток… без візи можу поїхати лише в одну країну, але не хочу.
