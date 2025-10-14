Multi от Минфин
14 октября 2025, 14:16

США впервые за 20 лет выпали из топ-10 сильнейших паспортов мира

Впервые с момента запуска рейтинга Henley & Partners в 2006 году Соединенные Штаты утратили позиции в десятке самых «сильных» паспортов мира. Как сообщила компания, американские граждане теперь могут путешествовать без виз лишь в 180 из 227 направлений, что опустило их паспорт на 12-е место — наравне с Малайзией. Для сравнения, еще в 2014 году США занимали первое место.

Впервые с момента запуска рейтинга Henley & Partners в 2006 году Соединенные Штаты утратили позиции в десятке самых «сильных» паспортов мира.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Детали

В рейтинге H&P в 2025 году лидируют азиатские страны: Сингапур с доступом к 193 направлениям, Южная Корея (190) и Япония (189).

В компании объяснили падение США серией недавних изменений в визовой политике: утратой безвизового режима с Бразилией, исключением из списка безвизовых стран Китая и решениями Папуа — Новой Гвинеи, Мьянмы, Сомали и Вьетнама, ограничившими въезд для американцев. Эти шаги окончательно вывели паспорт США из первой десятки.

Председатель совета директоров Henley & Partners и создатель Индекса паспортов Кристиан Келин отметил, что даже небольшие корректировки могут иметь значительные последствия, подчеркивая, насколько тонким стал баланс глобальной мобильности:

«Ослабление позиций американского паспорта за последние десять лет — это не просто перестановка в рейтинге. Это отражение фундаментального сдвига в динамике глобальной мобильности и мягкой силы», — отметил Келин.

Британский паспорт также достиг рекордного минимума — с шестого места он опустился на восьмое, потеряв две позиции с июля. Ранее, в 2015 году, он также занимал первую строчку в рейтинге.

Контекст

Хотя граждане США могут без визы посещать 180 стран, сами Штаты разрешают безвизовый въезд лишь гражданам 46 государств, занимая 77-е место в Индексе открытости.

Как отмечает компания, такой разрыв между свободой передвижения и уровнем открытости — один из самых заметных в мире: в этом США уступают только Австралии и опережает Канаду, Новую Зеландию и Японию.

Жесткая визовая политика администрации Трампа также внесла вклад в падение позиций, пишет H&P. США ограничили въезд граждан 12 государств, еще для семи ввели дополнительные барьеры. Для трех африканских стран действует визовый залог в $5000-$15 000.

Кроме того, планируется введение обязательного «сбора за проверку визовой добросовестности» в размере $250 для большинства неиммиграционных заявлений, а стоимость электронной авторизации (ESTA) удвоилась почти вдвое 30 сентября 2025 года — с $21 до $40.

На фоне ослабления позиций США Китай демонстрирует противоположную динамику. За десятилетие он поднялся с 94-го на 64-е место, увеличив безвизовый доступ на 37 направлений. В Индексе открытости Китай также улучшил позиции: безвизовый въезд теперь разрешен гражданам 76 стран, на 30 больше, чем у США.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
