МВФ сохранил прогноз роста ВВП Украины на 2025 год на уровне 2%, на следующий — 4,5%. Об этом говорится обновленном «Мировом экономическом обзоре» (World Economic Outlook, WEO), обнародованном на сайте МВФ.

Подробности

Прогноз инфляции на конец года — на уровне 12% в 2025, 9% — в 2026 и 7% — в 2027 году.

В целом МВФ улучшил оценки роста мировой экономики по сравнению с апрельским прогнозом. Ожидается, что глобальный рост замедлится с 3,3% в 2024 году до 3,2% в 2025 (3% в предыдущем прогнозе) и до 3,1% в 2026 году. При этом развитые экономики вырастут примерно на 1,6%, а развивающиеся страны — на 4,2%.

МВФ ожидает, что глобальная инфляция продолжит снижаться, хотя и с разной скоростью в разных странах.

Кроме того, МВФ прогнозирует замедление роста ВВП России до 0,6% в 2025 году после роста на 4,3% в прошлом.