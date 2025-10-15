Все участники программы «Национальный Кэшбэк» получат средства за август в полном объеме. В настоящее время выплата находится «в активной стадии обработки», сообщило Министерство экономики во вторник, 14 октября.
Нацкешбек бьет рекорды: в Минэкономики объяснили задержку выплат
Подробности
«Объем выплат за август рекордный, поэтому процесс требует больше времени, чем обычно. Все участники программы получат средства в полном объеме после завершения технических процедур», — сказано в сообщении.
Министерство совместно с партнерами принимает все необходимые меры для скорейшего зачисления средств участникам программы, заверили в ведомстве.
О том, что выплата нацкешбека за август «уже в пути», сообщила и пресс-служба Действия.
«Ваша поддержка украинского бизнеса была рекордной в августе, так что это будет самый большой кешбек за всю историю программы. Чтобы его зачислить, система обрабатывает миллионы транзакций, поэтому нужно немного больше времени, чем обычно», — пояснили там.
При этом о размере кешбека, начисленного за покупку товаров украинского производства в августе, информации пока нет.
