Нацкешбек бьет рекорды: в Минэкономики объяснили задержку выплат

Все участники программы «Национальный Кэшбэк» получат средства за август в полном объеме. В настоящее время выплата находится «в активной стадии обработки», сообщило Министерство экономики во вторник, 14 октября.

«Объем выплат за август рекордный, поэтому процесс требует больше времени, чем обычно. Все участники программы получат средства в полном объеме после завершения технических процедур», — сказано в сообщении.

Министерство совместно с партнерами принимает все необходимые меры для скорейшего зачисления средств участникам программы, заверили в ведомстве.

О том, что выплата нацкешбека за август «уже в пути», сообщила и пресс-служба Действия.

«Ваша поддержка украинского бизнеса была рекордной в августе, так что это будет самый большой кешбек за всю историю программы. Чтобы его зачислить, система обрабатывает миллионы транзакций, поэтому нужно немного больше времени, чем обычно», — пояснили там.

При этом о размере кешбека, начисленного за покупку товаров украинского производства в августе, информации пока нет.