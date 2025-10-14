«Золотая лихорадка»: Американцы скупают кирки и сита в поисках золота

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

14 октября 2025, 9:38 Читати українською

«Золотая лихорадка»: Американцы скупают кирки и сита в поисках золота

В США на фоне рекордных цен на золото началась новая «золотая лихорадка». Американцы буквально возвращаются к образу старателей XIX века, скупая кирки, металлические лотки, сита и установки для промывки песка. Кто-то ищет самородки в руслах рек и горах, другие заказывают по почте 5-галлонные ведра с «золотоносной землей» (pay dirt) и промывают их в гараже, пишет The Wall Street Journal.

В США на фоне рекордных цен на золото началась новая «золотая лихорадка».
Фото: depositphotos

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Детали

По данным газеты, в музее золотодобычи Big Thunder Gold Mine в Южной Дакоте, где хранится коллекция артефактов времен золотой лихорадки 1874 года, спрос на такие ведра вырос на 50% за год, а уроки по промывке золота распроданы на недели вперед.

«Люди берут землю домой, садятся в гараже с ванной из Walmart и промывают ее», — рассказала совладелица музея Сэнди Маклейн. По ее словам, за 33 года владения музеем она никогда не видела такого ажиотажа. Стоимость одного ведра составляет $55.

В соцсетях пользователи делятся фотографиями золотых крупинок и самородков, обсуждают «перспективные точки» и советуются, как обойти природоохранные ограничения.

Читайте также: Золото и серебро обновили исторические максимумы на фоне торговой войны США и Китая

«По всей стране идет современная золотая лихорадка», — пишет WSJ, отмечая, что при цене в $4 000 за унцию мечта о случайной находке становится особенно заманчивой.

Каждый ищет свое золото

Как пишет WSJ, одних в поиске золота привлекает азарт. Майк Хьюлетт, сварщик из Калифорнии, рассказал, как его металлоискатель подал сигнал в лесу у горы Шаста. Там он выкопал кусочек золота размером с половину ногтя мизинца. «Я прыгал вокруг, как в мультфильмах и прочем», — вспоминает 50-летний мужчина. Самородок, который он позже взвесил, не изменил его жизнь. «Он стоил 175 долларов, — сказал он. — Но, с другой стороны, он просто лежал там, чтобы его взяли».

Другие, как и два века назад, стараются заработать не на поиске золота, а на продаже лопат, монетизируя ажиотаж вокруг металла. Они предлагают оборудование, туры и онлайн-курсы. Так, в Сакраменто 35-летний Коди Бланшар несколько лет занимался поиском золота в Северной Калифорнии, прежде чем в прошлом году открыл бизнес по продаже оборудования и организации туров. Он лично нашел около шести унций золота, но бизнес — побочное занятие для работника коммунальной службы — оказался значительно прибыльнее, рассказал он.

А семья Криса Спэнглера из ВМС США решила вести блог о поиске золота в пустыне Мохаве. Видео с промывкой песка и неожиданными гостями — сотнями тарантулов — принесли им 430 тысяч подписчиков и около $30 тысяч дохода. Это оказалось больше, чем стоимость всех найденных самородков.

Если повезет

Во многих странах мелкомасштабная добыча золота является образом жизни, говорит Паркер Шнабель, золотоискатель из Аляски и участник сериала Discovery «Золотая лихорадка».

В США, отмечает он, более строгие экологические нормы ограничивают возможности добычи. Однако стремительный рост цен на золото меняет ситуацию, особенно на фоне того, что многие американцы испытывают финансовые трудности.

«Если вам повезет и вы наткнетесь на нужное место, то сможете найти сумму денег, которая изменит вашу жизнь», — говорит он.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает Александр Старобинский и 11 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами