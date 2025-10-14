«Золотая лихорадка»: Американцы скупают кирки и сита в поисках золота

В США на фоне рекордных цен на золото началась новая «золотая лихорадка». Американцы буквально возвращаются к образу старателей XIX века, скупая кирки, металлические лотки, сита и установки для промывки песка. Кто-то ищет самородки в руслах рек и горах, другие заказывают по почте 5-галлонные ведра с «золотоносной землей» (pay dirt) и промывают их в гараже, пишет The Wall Street Journal.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Детали

По данным газеты, в музее золотодобычи Big Thunder Gold Mine в Южной Дакоте, где хранится коллекция артефактов времен золотой лихорадки 1874 года, спрос на такие ведра вырос на 50% за год, а уроки по промывке золота распроданы на недели вперед.

«Люди берут землю домой, садятся в гараже с ванной из Walmart и промывают ее», — рассказала совладелица музея Сэнди Маклейн. По ее словам, за 33 года владения музеем она никогда не видела такого ажиотажа. Стоимость одного ведра составляет $55.

В соцсетях пользователи делятся фотографиями золотых крупинок и самородков, обсуждают «перспективные точки» и советуются, как обойти природоохранные ограничения.

Читайте также: Золото и серебро обновили исторические максимумы на фоне торговой войны США и Китая

«По всей стране идет современная золотая лихорадка», — пишет WSJ, отмечая, что при цене в $4 000 за унцию мечта о случайной находке становится особенно заманчивой.

Каждый ищет свое золото

Как пишет WSJ, одних в поиске золота привлекает азарт. Майк Хьюлетт, сварщик из Калифорнии, рассказал, как его металлоискатель подал сигнал в лесу у горы Шаста. Там он выкопал кусочек золота размером с половину ногтя мизинца. «Я прыгал вокруг, как в мультфильмах и прочем», — вспоминает 50-летний мужчина. Самородок, который он позже взвесил, не изменил его жизнь. «Он стоил 175 долларов, — сказал он. — Но, с другой стороны, он просто лежал там, чтобы его взяли».

Другие, как и два века назад, стараются заработать не на поиске золота, а на продаже лопат, монетизируя ажиотаж вокруг металла. Они предлагают оборудование, туры и онлайн-курсы. Так, в Сакраменто 35-летний Коди Бланшар несколько лет занимался поиском золота в Северной Калифорнии, прежде чем в прошлом году открыл бизнес по продаже оборудования и организации туров. Он лично нашел около шести унций золота, но бизнес — побочное занятие для работника коммунальной службы — оказался значительно прибыльнее, рассказал он.

А семья Криса Спэнглера из ВМС США решила вести блог о поиске золота в пустыне Мохаве. Видео с промывкой песка и неожиданными гостями — сотнями тарантулов — принесли им 430 тысяч подписчиков и около $30 тысяч дохода. Это оказалось больше, чем стоимость всех найденных самородков.

Если повезет

Во многих странах мелкомасштабная добыча золота является образом жизни, говорит Паркер Шнабель, золотоискатель из Аляски и участник сериала Discovery «Золотая лихорадка».

В США, отмечает он, более строгие экологические нормы ограничивают возможности добычи. Однако стремительный рост цен на золото меняет ситуацию, особенно на фоне того, что многие американцы испытывают финансовые трудности.

«Если вам повезет и вы наткнетесь на нужное место, то сможете найти сумму денег, которая изменит вашу жизнь», — говорит он.