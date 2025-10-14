єОселя: в 2025 году украинцы получили 10,5 миллиардов гривен кредитов

Программой єОселя воспользовались с начала 2025 года 5 670 тысяч украинцев. Общая сумма предоставленных льготных кредитов на жилье составила 10,5 млрд грн. Об этом сообщает Министерство экономики.

Подробности

За прошедшую неделю было выдано 154 кредита на сумму 302 млн грн. Кредиты под 3% получили:

61 военнослужащий и представитель сектора безопасности

12 педагогов

4 медика

4 ученых

Кредиты под 7% получили: 56 украинцев без собственного жилья, 14 ВПЛ и три ветерана.

Где выдано больше всего

Больше кредитов в рамках программы предоставлено в Киевской области — 44, в Киеве — 40, и Волынской области — 10, сообщает министерство.

По типу недвижимости: 114 украинцев получили кредит на жилье первой продажи, из которых 35 — объекты на стадии строительства. Еще 40 кредитов выдано на покупку жилья на вторичном рынке.

Контекст

Программа єОселя является одной из составляющих политики «Сделано в Украине», направленной на стимулирование спроса на украинские товары и на создание благоприятных условий для развития производства.

Программа реализуется Минэкономики совместно с Министерством цифровой трансформации и ЧАО «Укрфинжитло». Банками-партнерами являются: Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Sense Bank, Банк Кредит Днепр, Таскомбанк, BISBANK, Радабанк.