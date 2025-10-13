В Минэнерго отрицают, что отопительный сезон начнется 1 ноября

Министерство энергетики Украины заявило, что информация о начале отопительного сезона с 1 ноября ошибочная. Решение о начале отопительного периода принимается органами местного самоуправления самостоятельно. Отопительный сезон начинается тогда, когда температура в регионе держится ниже +8 градусов свыше 3-х суток. Об этом Минэнерго сообщили на официальном сайте.

Подробности

В Министерстве заявили, что дата о 1 ноября в постановлении правительства — это дата о возложении специальных обязанностей (ПСО) на рынке газа. В постановлении говорится о продолжении фиксации цен на природный газ для населения после 31 октября 2025 года по 31 марта 2026 года.

«Это чисто техническая терминология для правильного определения условий в периоды поставки природного газа. Фиксированные цены на газ для поддержки населения и производителей электрической энергии будут сохраняться до 31 марта 2026 года», — говорится в сообщении Минэнерго.

Минэнерго заявляет, что отопительный сезон в Украине начнется запланировано. «Правительство приняло все соответствующие постановления, чтобы обеспечить условия для этого», — сообщают в Минэнерго.

Контекст

Ранее Кабинет Министров Украины опубликовал постановление о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа. В постановлении период с 1 ноября 2025 по 31 марта 2026 назвали «отопительным периодом».

Минэнерго уверяет, что это технический термин для рынка газа и не касается отопительного сезона для бытовых пользователей.