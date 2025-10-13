Золото может вырасти до $10 000 за три года — инвестор Эд Ярдени

После роста почти на 50% с начала года золото может взлететь еще на 150% уже к 2028 году, если текущие темпы подъема сохранятся, пишет Yahoo, цитируя известного инвестора.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Детали

Драгметалл впервые в истории превысил $4 000 за унцию в начале прошлой недели и получил свежий импульс в пятницу, когда Трамп заявил, что введет дополнительную 100%-ную пошлину на Китай и ограничит экспорт программного обеспечения из США.

Акции понесли самые тяжелые потери со времен пика тарифного хаоса Трампа в апреле. Доллар упал, а золото подскочило на 1,5%, укрепив статус «тихой гавани» на фоне утраты инвесторами доверия к «зеленому».

Читайте также: Стоимость золота переписала исторический максимум: Цена превысила $4000 за унцию

Прогноз инвестора

В понедельник известный инвестор Эд Ярдени, президент Yardeni Research, вернулся к своим ранним бычьим прогнозам по золоту, которое неоднократно достигало его целей раньше срока.

За это время он ссылался на традиционную роль золота как средства хеджирования против инфляции, дедолларизацию со стороны центральных банков после заморозки российских активов, лопнувший пузырь на рынке жилья Китая, а также торговую войну Трампа и его попытки перекроить мировой геополитический порядок.

«Теперь мы идем к $5 000 в 2026 году, — добавил Ярдени. — Если тренд сохранится, цена может достигнуть $10 000 до конца десятилетия».

Исходя из траектории золота с конца 2023 года, отметка $10 000 за унцию может быть достигнута где-то между серединой 2028-го и началом 2029 года.

Золоту также помог разворот ФРС в сторону снижения ставок в прошлом месяце: регулятор сместил акцент на стагнирующий рынок труда и отчасти от борьбы с инфляцией, которая, несмотря на тарифы Трампа, упорно держится выше целевого уровня в 2%.

Уже через 14 дней вы узнаете, как эффективно управлять личными финансами, начать инвестировать и сформировать устойчивые финансовые привычки для непрерывного наращивания вашего капитала.