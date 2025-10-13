В прошлом месяце автопарк Украины пополнили 5,2 тыс. автомобилей с дизельными двигателями. Это на 10% меньше, чем в сентябре 2024, сообщает Укравтопром.
Дизельные авто теряют позиции: в сентябре ввезли всего 5,2 тысячи
Подробности
Из них: 1,1 тыс. ед. новых (-29%) и 4,1 тыс. ед. б/у, ввезенных из-за границы (-3%).
Топ-5 моделей новых дизельных легковушек
- Renault Duster — 312 ед.
- Toyota Land Cruiser Prado — 121 ед.;
- VW Touareg — 99 ед.;
- Skoda Kodiaq — 74 ед.;
- Toyota Land Cruiser — 50 ед.
Топ-5 импортируемых подержанных дизельных авто
- Renault Megane — 313 ед.;
- Nissan Qashqai — 310 ед.;
- Skoda Octavia — 273 ед.;
- VW Passat — 228 ед.;
- VW Golf — 160 ед.
Народ во франций питается купить Дизель Дачии в Мороко)) К примеру.