В Закарпатье поступления от туристического сбора увеличились на 40%

За 9 месяцев 2025 в местные бюджеты Закарпатской области уплачено 21 млн 170 тыс. грн туристического сбора, что на 40% больше аналогичного периода 2024 года. Об этом сообщили в управлении туризма и курортов Закарпатской ОВД.

Туристический сбор, уплаченный ФЛПами, составляет более 12,2 млн грн, а сбор, уплаченный юридическими лицами — 8,9 млн грн.

Наибольшие суммы туристического сбора поступили в бюджеты территориальных общин:

Поляны — 4,7 млн грн,

Ужгорода — 3,4 млн грн,

Косони — 1,5 млн грн,

Баранинцев — 1,4 млн грн,

Мукачево — 1,1 млн грн,

Ясини — 1 млн грн,

Береговая — 1 млн грн,

Пилипца — 975 тыс. грн,

Виноградова — 891 тыс. грн,

Вышкова — 810 тыс. грн.

Наивысший рост показателей поступлений в местные бюджеты за 9 месяцев 2025 по сравнению с аналогичным периодом 2024 наблюдается в общинах:

Великоберезнянский — в 20 раз (2,2 тыс. грн);

Великодобронский — в 14 раз (27,2 тыс. грн);

Бедевлянский — в 9 раз (6,7 тыс. грн);

Буштинской — в 6 раз (46,1 тыс. грн);

Рахивской — в 5 раз (29,2 тыс. грн)

«Учитывая сумму уплаченного туристического сбора за 9 месяцев и установленные ставки туристического сбора в территориальных общинах для внутреннего туризма, можно ориентировочно определить, что количество туродней составило 657 884», — говорится в сообщении.

В расчет показателя не включали туристов льготных категорий — военных, детей до 18 лет и прибывших на лечение по санаторной курсовке.