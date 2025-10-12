Multi от Минфин
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
12 октября 2025, 16:11 Читати українською

В Закарпатье поступления от туристического сбора увеличились на 40%

За 9 месяцев 2025 в местные бюджеты Закарпатской области уплачено 21 млн 170 тыс. грн туристического сбора, что на 40% больше аналогичного периода 2024 года. Об этом сообщили в управлении туризма и курортов Закарпатской ОВД.

За 9 месяцев 2025 в местные бюджеты Закарпатской области уплачено 21 млн 170 тыс.
Фото: pixabay.com

Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Туристический сбор, уплаченный ФЛПами, составляет более 12,2 млн грн, а сбор, уплаченный юридическими лицами — 8,9 млн грн.

Наибольшие суммы туристического сбора поступили в бюджеты территориальных общин:

  • Поляны — 4,7 млн грн,
  • Ужгорода — 3,4 млн грн,
  • Косони — 1,5 млн грн,
  • Баранинцев — 1,4 млн грн,
  • Мукачево — 1,1 млн грн,
  • Ясини — 1 млн грн,
  • Береговая — 1 млн грн,
  • Пилипца — 975 тыс. грн,
  • Виноградова — 891 тыс. грн,
  • Вышкова — 810 тыс. грн.

Наивысший рост показателей поступлений в местные бюджеты за 9 месяцев 2025 по сравнению с аналогичным периодом 2024 наблюдается в общинах:

  • Великоберезнянский — в 20 раз (2,2 тыс. грн);
  • Великодобронский — в 14 раз (27,2 тыс. грн);
  • Бедевлянский — в 9 раз (6,7 тыс. грн);
  • Буштинской — в 6 раз (46,1 тыс. грн);
  • Рахивской — в 5 раз (29,2 тыс. грн)

«Учитывая сумму уплаченного туристического сбора за 9 месяцев и установленные ставки туристического сбора в территориальных общинах для внутреннего туризма, можно ориентировочно определить, что количество туродней составило 657 884», — говорится в сообщении.

В расчет показателя не включали туристов льготных категорий — военных, детей до 18 лет и прибывших на лечение по санаторной курсовке.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментарии - 1

+
0
Три літри
Три літри
12 октября 2025, 16:51
#
Чому ДПС не вимагає зниження цін? Деруть гроші з пересічних!!!111
