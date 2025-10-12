Multi от Минфин
12 октября 2025, 12:25

Сбой на Binance: три токена потеряли привязку к доллару, вызвав массовые ликвидации

Утром 11 октября 2025 года на криптовалютной бирже Binance зафиксировано масштабное отклонение цен (депег) трех токенов: стейблкоинов USDe, BNSOL и WBETH. Цены резко отклонились от нарицательной стоимости: USDe падал до $0,6567, WBETH — до $430,65, а BNSOL — до $34,9. Инцидент вызвал массовые ликвидации и резкие колебания на рынке деривативов. Об этом сообщает Incrypted.

Утром 11 октября 2025 года на криптовалютной бирже Binance зафиксировано масштабное отклонение цен (депег) трех токенов: стейблкоинов USDe, BNSOL и WBETH.
Фото: pixabay.com

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Реакция Binance

Соучредитель Binance Йи Хэ заявила, что биржа проводит проверку пострадавших учетных записей и готовит компенсационные мероприятия для тех пользователей, чьи убытки возникли по вине платформы.

«Мы поэтапно проверим активность вашей учетной записи, проведем анализ и примем решение о компенсации. Это потребует некоторое время. Однако ущерб, нанесенный колебаниями рынка, а также нереализованная прибыль не подлежат компенсации», — пояснила Йи Хэ, подчеркнув, что Binance всегда берет на себя ответственность за собственные действия.

Биржа также заявила, что усиливает внутренние механизмы риск-менеджмента для предотвращения подобных событий в будущем.

Критика и системная уязвимость

Эксперты рынка назвали инцидент не рядовым техническим сбоем, а свидетельством системной уязвимости синтетических стейблкоинов, таких как USDe.

Нассим Эддекиуак, CEO Bastion, отметил, что просадка USDe до $0,65 отражает структурную проблему, поскольку между спотовыми и короткими позициями отсутствует необходимая связь. Он назвал «безумием» многомиллиардные соглашения с активом, цена которого может так резко колебаться.

Стар Сюй, соучредитель OKX, подчеркнул, что USDe не стоит рассматривать как традиционный стейблкоин, а скорее как «токенизированный хедж-фонд». По его мнению, название USDe, подразумевающее привязку к доллару, вводит в заблуждение.

Команда Ethena (эмитент USDe) со своей стороны заявила, что колебания цены вызваны всеобщей волатильностью рынка и увеличением ликвидаций. Однако система выпуска и погашения токенов «работала в штатном режиме», а сам актив по-прежнему обеспечен сверхурочно.

Читайте также: Крипторынок в сентябре: BTC удерживает лидерство, ETF обновляют рекорды, а DeFi возвращается к росту

Напомним

«Минфин» писал, что масштабное падение большинства криптовалют, начавшееся вечером пятницы, 10 октября, повлекло за собой наибольшую волну ликвидаций фьючерсных позиций в истории. По данным аналитической платформы Coinglass, за сутки были принудительно закрыты позиции на сумму свыше $19 млрд.

Выбирайте выгодные курсы и надежные сервисы для обмена криптовалюты с «Минфин»

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
