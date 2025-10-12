Враг атаковал энергетическую и газотранспортную инфраструктуру в трех областях

В ночь на 12 августа российские войска снова атаковали объекты энергетической и газотранспортной инфраструктуры Украины. Повреждения получили объекты энергетики Донецкой, Одесской и Черниговской областей. Об этом сообщает Министерство энергетики Украины.

Отмечается, что спасатели ГСЧС и энергетики работают над тем, чтобы быстрее стабилизировать ситуацию с электроснабжением.

В Белгород-Днестровском Одесской области в результате ночной атаки российских беспилотников возбуждено электро- и водоснабжение, сообщает местный городской совет.

Донецкая область также осталась без электроснабжения. Об этом заявил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

Смена движения поездов

Из-за отсутствия напряжения в контактной сети Донецкой области произошли изменения и в движении пригородных поездов.

За эти сутки временно не будут курсировать следующие рейсы:

№ 6602 Славянск — Райгородок,

№ 6603 Райгородок — Славянск,

№ 6705 Славянск — Краматорск,

№ 6706 Краматорск — Славянск.

Готовятся резервные тепловозы для рейсов: