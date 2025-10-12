Враг атаковал энергетическую и газотранспортную инфраструктуру в трех областях

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

12 октября 2025, 11:31 Читати українською

Враг атаковал энергетическую и газотранспортную инфраструктуру в трех областях

В ночь на 12 августа российские войска снова атаковали объекты энергетической и газотранспортной инфраструктуры Украины. Повреждения получили объекты энергетики Донецкой, Одесской и Черниговской областей. Об этом сообщает Министерство энергетики Украины.

В ночь на 12 августа российские войска снова атаковали объекты энергетической и газотранспортной инфраструктуры Украины.
Фото: ГСЧС

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Отмечается, что спасатели ГСЧС и энергетики работают над тем, чтобы быстрее стабилизировать ситуацию с электроснабжением.

В Белгород-Днестровском Одесской области в результате ночной атаки российских беспилотников возбуждено электро- и водоснабжение, сообщает местный городской совет.

Донецкая область также осталась без электроснабжения. Об этом заявил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

Смена движения поездов

Из-за отсутствия напряжения в контактной сети Донецкой области произошли изменения и в движении пригородных поездов.

За эти сутки временно не будут курсировать следующие рейсы:

  • № 6602 Славянск — Райгородок,
  • № 6603 Райгородок — Славянск,
  • № 6705 Славянск — Краматорск,
  • № 6706 Краматорск — Славянск.

Готовятся резервные тепловозы для рейсов:

  • № 6809 Близнецы — Славянск,
  • № 6711 Языково — Славянск,
  • № 6811 Славянск — Краматорск,
  • № 6812 Краматорск — Лозовая.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 3

+
0
Три літри
Три літри
12 октября 2025, 12:00
#
Хтось там обіцяв блекаути в Москві. Хто ж це був?

Нащо було патякати пусті погрози? Щоб відібрати у ТАСО перше місце і стати ZACO?
+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
12 октября 2025, 12:45
#
Ви ще не звикли до пустозвонства?
+
0
Aleksandr09
Aleksandr09
12 октября 2025, 13:03
#
Верю в дружбу (* трубопровод с рос нефтью)
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 2 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами