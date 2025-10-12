В ночь на 12 августа российские войска снова атаковали объекты энергетической и газотранспортной инфраструктуры Украины. Повреждения получили объекты энергетики Донецкой, Одесской и Черниговской областей. Об этом сообщает Министерство энергетики Украины.
Враг атаковал энергетическую и газотранспортную инфраструктуру в трех областях
Отмечается, что спасатели ГСЧС и энергетики работают над тем, чтобы быстрее стабилизировать ситуацию с электроснабжением.
В Белгород-Днестровском Одесской области в результате ночной атаки российских беспилотников возбуждено электро- и водоснабжение, сообщает местный городской совет.
Донецкая область также осталась без электроснабжения. Об этом заявил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.
Смена движения поездов
Из-за отсутствия напряжения в контактной сети Донецкой области произошли изменения и в движении пригородных поездов.
За эти сутки временно не будут курсировать следующие рейсы:
- № 6602 Славянск — Райгородок,
- № 6603 Райгородок — Славянск,
- № 6705 Славянск — Краматорск,
- № 6706 Краматорск — Славянск.
Готовятся резервные тепловозы для рейсов:
- № 6809 Близнецы — Славянск,
- № 6711 Языково — Славянск,
- № 6811 Славянск — Краматорск,
- № 6812 Краматорск — Лозовая.
Нащо було патякати пусті погрози? Щоб відібрати у ТАСО перше місце і стати ZACO?