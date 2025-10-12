В Украине стремительно дорожают тепличные помидоры

На этой неделе украинские тепличные комбинаты начали повышать отпускные цены на помидоры. Основной причиной такого ценового скачка является значительное сокращение предложения томатов на рынке, в то время как спрос остается стабильно высоким. Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Удорожание и причины дефицита

В настоящее время оптовые цены на тепличные помидоры установились в диапазоне 50−60 грн/кг ($1,20−1,57/кг). Это в среднем на 51% дороже, чем было в конце прошлой недели.

Продавцы связывают ограниченное предложение с несколькими факторами:

Из-за прохладной погоды, которая установилась по всей территории Украины, объемы сбора урожая в стационарных теплицах заметно сократились.

Завершение сезона: Большинство мелких производителей практически завершили реализацию и предлагают остатки, часто не отличающиеся высоким качеством.

Поэтому тепличные комбинаты вынуждены отпускать овощи небольшими партиями.

Несмотря на резкое подорожание, тепличные помидоры в Украине все еще стоят в среднем на 20% дешевле, чем за аналогичный период прошлого года.

Что будет с ценами дальше

Производители заявляют о намерении повышать цены и дальше, поскольку спрос на томаты остается высоким.