В «Дие» временно не будут работать несколько водительских сервисов

Министерство цифровой трансформации предупреждает водителей о временной недоступности ряда услуг в приложении «Дия». Это связано с изменением стоимости бланков и необходимостью технической подготовки Сервисного центра МВД.

Что изменится и когда

Приостановка услуг: С 13 октября временно станут недоступны услуги замены свидетельства о регистрации (техпаспорта) и перерегистрации (купли-продажи) автомобиля.

Причина: Изменение тарифа на бланки водительского удостоверения и свидетельства о регистрации. Сервисному центру МВД нужно время, чтобы обновить системы в соответствии с новыми ценами.

Срок службы будут недоступны несколько дней. После завершения технических работ их снова можно будет получить в «Дие» в обычном режиме.

Водителей, которые планировали воспользоваться этими услугами в ближайшее время, просят учесть этот временный перерыв. О возобновлении работы услуг в службе поддержки сервиса пообещали сообщить дополнительно.