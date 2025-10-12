Госбюджет получил более 175 миллионов от первых новых лицензий «ПлейСити»

Государственный бюджет Украины пополнился на 175,2 млн грн благодаря первым лицензиям, выданным новым государственным агентством «ПлейСити». Об этом говорится в сообщении Агентства.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Распределение поступлений

Средства поступили от двух компаний, получивших разрешение на осуществление игорной деятельности:

144 млн грн уплатило ООО «Ситикод» за лицензию на букмекерскую деятельность под брендом BETON.

31,2 млн грн поступило от ООО «УНЛ Геймс» за первый год действия лицензии на онлайн-казино «National Cup/Национальный кубок».

Как добавили в «ПлейСити», несколько других заявок на лицензирование игорного бизнеса находятся на рассмотрении.

Напомним

«Минфин» писал, что в июне 2025 года государственное агентство «ПлейСити» начало свою деятельность в Украине, взяв на себя контроль над сферой игорного бизнеса.