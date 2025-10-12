Государственный бюджет Украины пополнился на 175,2 млн грн благодаря первым лицензиям, выданным новым государственным агентством «ПлейСити». Об этом говорится в сообщении Агентства.
Госбюджет получил более 175 миллионов от первых новых лицензий «ПлейСити»
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Распределение поступлений
Средства поступили от двух компаний, получивших разрешение на осуществление игорной деятельности:
- 144 млн грн уплатило ООО «Ситикод» за лицензию на букмекерскую деятельность под брендом BETON.
- 31,2 млн грн поступило от ООО «УНЛ Геймс» за первый год действия лицензии на онлайн-казино «National Cup/Национальный кубок».
Как добавили в «ПлейСити», несколько других заявок на лицензирование игорного бизнеса находятся на рассмотрении.
Напомним
«Минфин» писал, что в июне 2025 года государственное агентство «ПлейСити» начало свою деятельность в Украине, взяв на себя контроль над сферой игорного бизнеса.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 6 незарегистрированных посетителей.
Комментарии