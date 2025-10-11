ДПС призывает продавцов прекратить искусственное завышение цен на устройства резервного питания

Государственная налоговая служба Украины (ГНС) обратилась к продавцам техники с призывом остановить недобросовестную практику искусственного повышения цен на устройства резервного питания. Об этом на своей странице в Facebook сообщила и. о. главы ДПС Леся Карнаух.

Стремительный рост цен во время блэкаута

Леся Карнаух напомнила о недавней встрече с представителями крупных сетей электроники, где обсуждались честные правила ведения бизнеса и социальная ответственность. Она осудила тех, кто решил пользоваться критической ситуацией после последнего блэкаута.

«В то время как люди сидели без электричества и воды по 12−18 часов, а энергетики делают все, чтобы вернуть свет, некоторые решили подзаработать. Мы уже фиксируем факты стремительного повышения цен на устройства резервного питания — в некоторых случаях за последнюю неделю вплоть до 30%», — подчеркнула руководитель ГНС.

По ее словам, цены выросли преимущественно на оптовом уровне из-за увеличения спроса со стороны розничных продавцов. Она привела пример, когда одна из сетей в течение двух часов повысила цену на одну зарядную станцию более чем на 2 тысячи гривен.

ГНС обещает реагировать

Леся Карнаух также обратила внимание на проблему продажи значительной доли «серой» техники.

В ГНС заверили, что фиксируют все случаи неправомерного повышения цен и должным образом реагировать. В рамках контроля над кассовой дисциплиной налоговая служба будет проверять правильность установления цены для корректного определения размера будущих налоговых платежей.

«Очень рассчитываю, что искусственный скачок цен — временный. Ибо прежде всего должны руководствоваться взаимоуважением и поддержкой друг друга. И честно работать по единым правилам для всех!», — подытожила Карнаух.