українська
11 октября 2025, 14:13

ДПС призывает продавцов прекратить искусственное завышение цен на устройства резервного питания

Государственная налоговая служба Украины (ГНС) обратилась к продавцам техники с призывом остановить недобросовестную практику искусственного повышения цен на устройства резервного питания. Об этом на своей странице в Facebook сообщила и. о. главы ДПС Леся Карнаух.

Государственная налоговая служба Украины (ГНС) обратилась к продавцам техники с призывом остановить недобросовестную практику искусственного повышения цен на устройства резервного питания.
Фото: AI

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Стремительный рост цен во время блэкаута

Леся Карнаух напомнила о недавней встрече с представителями крупных сетей электроники, где обсуждались честные правила ведения бизнеса и социальная ответственность. Она осудила тех, кто решил пользоваться критической ситуацией после последнего блэкаута.

«В то время как люди сидели без электричества и воды по 12−18 часов, а энергетики делают все, чтобы вернуть свет, некоторые решили подзаработать. Мы уже фиксируем факты стремительного повышения цен на устройства резервного питания — в некоторых случаях за последнюю неделю вплоть до 30%», — подчеркнула руководитель ГНС.

По ее словам, цены выросли преимущественно на оптовом уровне из-за увеличения спроса со стороны розничных продавцов. Она привела пример, когда одна из сетей в течение двух часов повысила цену на одну зарядную станцию более чем на 2 тысячи гривен.

ГНС обещает реагировать

Леся Карнаух также обратила внимание на проблему продажи значительной доли «серой» техники.

В ГНС заверили, что фиксируют все случаи неправомерного повышения цен и должным образом реагировать. В рамках контроля над кассовой дисциплиной налоговая служба будет проверять правильность установления цены для корректного определения размера будущих налоговых платежей.

«Очень рассчитываю, что искусственный скачок цен — временный. Ибо прежде всего должны руководствоваться взаимоуважением и поддержкой друг друга. И честно работать по единым правилам для всех!», — подытожила Карнаух.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 5

+
+40
bosyak
bosyak
11 октября 2025, 14:29
#
Особа травмована державною службою. Якщо попит збільшився — збільшилась ціна. Коли попит зменшиться і ціна впаде — буде закликати покупців купляти по високим цінам?
+
+15
Qwerty1999
Qwerty1999
11 октября 2025, 15:38
#
Коли попит зменшиться — ціна НЕ впаде, бо бізнес не звик втрачати прибутки…

Це єлектроніка, а не молочка — де є термін придатності…

Постоїть на складі і комусь таки втулять втридорога,
особливо у грудні, коли бюджетникам потрібно витратити
виділене річне фінансування, щоб гроші не забрали назад до бюджету…
+
+15
Gazzbut
Gazzbut
11 октября 2025, 16:43
#
Впаде, уже падала после 23 года
+
0
Tido oss
Tido oss
11 октября 2025, 17:28
#
+
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
11 октября 2025, 17:47
#
У 2023 ціна впала тільки на нових партіях товару...

Звісно, що при стабільній ціні виробника наступні
партії товару продавали з меньшим відсотком навару,
а що вже закупили на опті по завищенним цінам
не будуть продавати дешевше, чим затарились самі.
Завжди найдуть дурнів, щоб впарити дорожче…
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
