Обвал крипторинка: Ликвидированы фьючерсы на $19 миллиардов

Масштабное падение большинства криптовалют, начавшееся вечером пятницы, 10 октября, повлекло за собой наибольшую волну ликвидаций фьючерсных позиций в истории. По данным аналитической платформы Coinglass, за сутки были принудительно закрыты позиции на сумму свыше $19 млрд.

Причина обрушения

Обвал на рынке и волна ликвидаций произошли сразу после объявления президентом США Дональда Трампа о намерении ввести 100% тарифов на китайские товары в дополнение к уже существующим. Он также упомянул о возможных экспортных ограничениях США на «критически важное программное обеспечение».

На фоне этой новости большинство криптоактивов резко просели:

Биткоин в данный момент опускался до $104 950.

Ethereum обрушился до $3 504.

За сутки биткоин потерял 8%, Ethereum — 12,68%. При этом наибольшее падение в криптовалюте с наибольшей капитализацией в Dogecoin (-23,10%) и Cardano (-20,35%).

На момент написания новости цена первой криптовалюты составляет $111 590, Ethereum — $3 774.

Напомним, что в начале этой недели биткоин достиг нового исторического максимума — выше $125 тысяч

Падение цены альтокинов было значительно более масштабным, чем у биткоина: многие активы потеряли почти половину стоимости, а некоторые падали на 70%. Общая капитализация криптовалют просела почти на 10% в сутки. Об этом свидетельствуют данные CoinMarketCap.

Исторические ликвидации

События привели к принудительному закрытию позиций более 1,6 млн трейдеров. Львиную долю ликвидированных позиций составили лонги (ставки на рост) — более $16 млрд.

Hyperliquid зафиксировала самый большой объем ликвидаций, который составил $10,3 млрд от общей суммы.

На этой же платформе произошла самая большая единичная ликвидация — пользователь потерял более $203 млн.

Следует отметить, что фактическая сумма потерь может быть выше, поскольку, по данным Coinglass, биржи не всегда оперативно передают все данные о таких сделках. На фоне высокой нагрузки на бирже также ощущали перебои в работе.