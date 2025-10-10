Multi от Минфин
українська
10 октября 2025, 16:25

В НБУ заверили о стабильности работы банков после атаки рф: проблемы только у Sense Bank

Национальный банк Украины заверил, что банковская система страны в целом функционирует стабильно, несмотря на очередную массированную атаку России на энергосистему, произошедшую в ночь на 10 октября. Устойчивость обеспечивает заранее подготовленная сеть POWER BANKING, однако регулятор признал наличие серьезных проблем у одного из крупных банков — Sense Bank — из-за сбоя в партнерской инфраструктуре.

Национальный банк Украины заверил, что банковская система страны в целом функционирует стабильно, несмотря на очередную массированную атаку России на энергосистему, произошедшую в ночь на 10 октября.

► Подписывайтесь на телеграм-канал«Минфина»: главные финансовые новости

POWER BANKING: как работает «страховка» на случай блэкаутов

Несмотря на частичное отсутствие электроснабжения в ряде областей (в частности, Киевской, Харьковской, Сумской, Днепропетровской), большинство банковских услуг остаются доступными.

По данным НБУ, это стало возможным благодаря объединенной сети POWER BANKING. Это проект, созданный для обеспечения бесперебойной работы банков в условиях блэкаутов.

Ключевые характеристики сети:

  • Масштаб: почти 2400 отделений по всей Украине (практически каждое второе отделение в стране).
  • Автономность: Все отделения сети обеспечены альтернативными источниками энергии (генераторами) и резервными каналами связи.
  • Поддержка: Усилена инкассация для обеспечения отделений наличными и привлечен дополнительный персонал.

Благодаря этому граждане имеют доступ к своим средствам, а безналичные расчеты, банкоматы и POS-терминалы в основном продолжают работать.

Сбой в Sense Bank: подтверждение от регулятора

В то же время Национальный банк официально подтвердил информацию о значительном сбое в работе одного из крупных банков.

«Проблемы возникли только у одного крупного банка из-за сбоя в партнерской онлайн-инфраструктуре. В то же время команда этого банка уже решает этот вопрос», — говорится в сообщении НБУ.

Как сообщалось ранее, утром 10 октября полностью прекратили работу мобильное приложение и все каналы поддержки Sense Bank. Банк объяснил это последствиями ночной атаки на инфраструктуру одного из его технологических партнеров.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 3

+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
10 октября 2025, 17:02
#
Все очікувано…
+
+30
NN NN
NN NN
10 октября 2025, 18:10
#
Це той що нбу збирається продати.

це не просто так.
+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
10 октября 2025, 18:41
#
Все тут не просто так.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 6 незарегистрированных посетителей.
