Франция и другие страны ЕС увеличили импорт энергоносителей из россии в 2025 году: кремль получает больше европейских средств, чем Украина

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

10 октября 2025, 15:20 Читати українською

Франция и другие страны ЕС увеличили импорт энергоносителей из россии в 2025 году: кремль получает больше европейских средств, чем Украина

Ряд ключевых европейских союзников Украины, включая Францию, в 2025 году значительно увеличили импорт российских энергоносителей, фактически финансируя обе стороны войны. Общая сумма, уплаченная странами ЕС в бюджет агрессора с начала полномасштабного вторжения, уже превысила объем всей предоставленной Украине помощи. Об этом говорится в анализе агентства Reuters, основанном на данных Хельсинкского центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA).

Ряд ключевых европейских союзников Украины, включая Францию, в 2025 году значительно увеличили импорт российских энергоносителей, фактически финансируя обе стороны войны.

► Подписывайтесь на телеграм-канал«Минфина»: главные финансовые новости

Кто и насколько увеличил закупки

Несмотря на общее сокращение зависимости от энергоносителей рф на 90% с 2022 года, за первые восемь месяцев 2025 года страны ЕС заплатили москве более 11 миллиардов евро.

Особенно впечатляет то, что семь стран блока даже увеличили стоимость своего импорта по сравнению с прошлым годом. Среди них государства, которые активно поддерживают Украину:

  • Франция: +40% (до €2,2 млрд)
  • Нидерланды: +72% (до €498 млн)
  • Португалия: +167%
  • Румыния: +57%
  • Хорватия: +55%
  • Бельгия: +3%

Также среди лидеров по закупкам остаются Венгрия и Словакия, которые вместе заплатили России около €5 млрд.

Парадокс помощи: платежи в рф превысили поддержку Украины

Анализ данных выявил поразительный факт: с февраля 2022 года страны ЕС заплатили россии за энергоносители более 213 миллиардов евро.

Эта сумма значительно превышает всю финансовую, военную и гуманитарную помощь, которую ЕС выделил Украине за тот же период — 167 миллиардов евро (по данным Кильского института).

Эксперты CREA назвали такую ситуацию «формой самосаботажа» со стороны некоторых стран. «Кремль буквально получает финансирование для продолжения развертывания своих вооруженных сил в Украине», — отмечают они.

«Неудобные» объяснения: транзит, контракты и юридические ловушки

Европейские правительства и компании приводят различные объяснения, почему они продолжают финансировать агрессора.

Франция утверждает, что выступает лишь транзитным хабом, а российский газ, поступающий в ее порты, на самом деле предназначен для других стран, в частности для промышленности Германии.

Нидерланды заявляют, что не могут вмешиваться в частные долгосрочные контракты энергетических компаний, пока ЕС не введет полное эмбарго.

Немецкая компания SEFE объясняет, что вынуждена покупать российский газ по контракту «бери или плати». Если она откажется от поставок, ей все равно придется заплатить, а россия сможет продать тот же газ еще раз, получив двойную прибыль.

СПГ — новая игла зависимости

После отказа от большей части российской нефти и трубопроводного газа, новой формой зависимости для ЕС стал российский сжиженный природный газ (СПГ). На него сейчас приходится почти половина всех энергетических платежей в адрес рф.

Евросоюз планирует полностью отказаться от российского СПГ только в 2027 году. Это означает, что европейские деньги могут поддерживать военную машину Кремля еще как минимум несколько лет.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 10

+
+30
R S
R S
10 октября 2025, 15:49
#
Эту «зраду» публикуют каждый год, начиная с 2022 г.
И будут публиковать и в последующие годы.
А знаете — почему ЕС даёт России больше денег, чем Украине?
Пишите свои варианты ответов.
+
+45
HappyInterest
HappyInterest
10 октября 2025, 17:03
#
«очему ЕС даёт России больше денег, чем Украине?» та якшо всю правду написати то кріпаку-slave-янену ще й срок впаяють, або каратели на шашлики відправлять. цензура наша не позволя))
а з того шо позволя — фінансовий інтерес — ЕС це вигідно. сидиш в теплі в добрі і на екранах ТВ наблюдаєшь як ті граються в войнушку. Хліб і зреліща. і пу може європі проблеми устроїти при бажанні. так шо отак.
+
+15
HappyInterest
HappyInterest
10 октября 2025, 17:17
#
PS яка смачна і потужна пропаганда від якої верне прям — «тут ми скажемо, тут промовчимо». оце погана цензура і тупа, — бо свої косяки боїмося оговорити, зробити ретроспектуво «че було не так».
а тепер питання сколько потратила украина на нефть/газ 2014−2022 — думаю лярдов 70 +/-? а на армию (безу учета пица в 2022), лярдов 30?
оце зрада, ай-ай-ай які погані країни ЄС.
PSS і не треба мені лапші про «зворотний транзит» і т.д....«єтіх пєсєн мнє надо»
+
+15
HappyInterest
HappyInterest
10 октября 2025, 17:26
#
Я розумію що сам собі коменти строчу але мені смішно, наскільки це все абсурдно.

+
+15
R S
R S
10 октября 2025, 18:33
#
Я вам расскажу ещё один абсурд:
европейский фонд мира финансирует вОйны.
+
+30
Qwerty1999
Qwerty1999
10 октября 2025, 17:10
#
Своя рубашка ближе к телу…
+
+15
R S
R S
10 октября 2025, 18:01
#
Своя рубашка ближе к телу…

Плюсану.
А ещё своими деньгами они показывают, кто в приоритете.
+
0
tovg2004
tovg2004
10 октября 2025, 18:39
#
Це те саме запитати, що чому ті країни живуть набагато краще від України.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
10 октября 2025, 15:49
#
Тройка лидеров:
— Венгрия;
— Франция;
— Словакия.
+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
10 октября 2025, 18:39
#
Влади всіх країн за подовження цієї війни, їм так легше розвалювати свої країни і запроваджувати диктатури. Ну і як бонус — масове жертвоприношення їхньому покровителю.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 5 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами