Франция и другие страны ЕС увеличили импорт энергоносителей из россии в 2025 году: кремль получает больше европейских средств, чем Украина

Ряд ключевых европейских союзников Украины, включая Францию, в 2025 году значительно увеличили импорт российских энергоносителей, фактически финансируя обе стороны войны. Общая сумма, уплаченная странами ЕС в бюджет агрессора с начала полномасштабного вторжения, уже превысила объем всей предоставленной Украине помощи. Об этом говорится в анализе агентства Reuters, основанном на данных Хельсинкского центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA).

Кто и насколько увеличил закупки

Несмотря на общее сокращение зависимости от энергоносителей рф на 90% с 2022 года, за первые восемь месяцев 2025 года страны ЕС заплатили москве более 11 миллиардов евро.

Особенно впечатляет то, что семь стран блока даже увеличили стоимость своего импорта по сравнению с прошлым годом. Среди них государства, которые активно поддерживают Украину:

Франция: +40% (до €2,2 млрд)

Нидерланды: +72% (до €498 млн)

Португалия: +167%

Румыния: +57%

Хорватия: +55%

Бельгия: +3%

Также среди лидеров по закупкам остаются Венгрия и Словакия, которые вместе заплатили России около €5 млрд.

Парадокс помощи: платежи в рф превысили поддержку Украины

Анализ данных выявил поразительный факт: с февраля 2022 года страны ЕС заплатили россии за энергоносители более 213 миллиардов евро.

Эта сумма значительно превышает всю финансовую, военную и гуманитарную помощь, которую ЕС выделил Украине за тот же период — 167 миллиардов евро (по данным Кильского института).

Эксперты CREA назвали такую ситуацию «формой самосаботажа» со стороны некоторых стран. «Кремль буквально получает финансирование для продолжения развертывания своих вооруженных сил в Украине», — отмечают они.

«Неудобные» объяснения: транзит, контракты и юридические ловушки

Европейские правительства и компании приводят различные объяснения, почему они продолжают финансировать агрессора.

Франция утверждает, что выступает лишь транзитным хабом, а российский газ, поступающий в ее порты, на самом деле предназначен для других стран, в частности для промышленности Германии.

Нидерланды заявляют, что не могут вмешиваться в частные долгосрочные контракты энергетических компаний, пока ЕС не введет полное эмбарго.

Немецкая компания SEFE объясняет, что вынуждена покупать российский газ по контракту «бери или плати». Если она откажется от поставок, ей все равно придется заплатить, а россия сможет продать тот же газ еще раз, получив двойную прибыль.

СПГ — новая игла зависимости

После отказа от большей части российской нефти и трубопроводного газа, новой формой зависимости для ЕС стал российский сжиженный природный газ (СПГ). На него сейчас приходится почти половина всех энергетических платежей в адрес рф.

Евросоюз планирует полностью отказаться от российского СПГ только в 2027 году. Это означает, что европейские деньги могут поддерживать военную машину Кремля еще как минимум несколько лет.