Финансовая подушка: как вкладывать деньги, чтобы защитить свои сбережения (видео)

Как создать финансовую подушку в 2025 году: сколько откладывать и куда вкладывать, чтобы не потерять деньги во время войны?

В новом выпуске разбираем, как грамотно распределить сбережения между гривной, валютой, золотом, криптовалютой, недвижимостью, землей и иностранными активами. Какую часть держать «под рукой», а какую — инвестировать в долгосрочной перспективе? Сколько должна составлять финансовая подушка в 2025 году и как уберечь ее от девальвации и инфляции? Ответы — в видео.

🔍 В этом видео вы узнаете:

👉 как правильно разделить активы на 4 группы ликвидности

👉 сколько денег нужно иметь в «резерве» — примеры расчетов

👉 три модели портфеля: консервативная, агрессивная, самая агрессивная

👉 какие доли гривны, валюты, золота и крипты являются оптимальными

👉 когда стоит покупать недвижимость или землю

👉 как минимизировать риски и не потерять капитал в 2025 году