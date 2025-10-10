Multi от Минфин
10 октября 2025, 13:45 Читати українською

Финансовая подушка: как вкладывать деньги, чтобы защитить свои сбережения (видео)

Как создать финансовую подушку в 2025 году: сколько откладывать и куда вкладывать, чтобы не потерять деньги во время войны?

Как создать финансовую подушку в 2025 году: сколько откладывать и куда вкладывать, чтобы не потерять деньги во время войны?

В новом выпуске разбираем, как грамотно распределить сбережения между гривной, валютой, золотом, криптовалютой, недвижимостью, землей и иностранными активами. Какую часть держать «под рукой», а какую — инвестировать в долгосрочной перспективе? Сколько должна составлять финансовая подушка в 2025 году и как уберечь ее от девальвации и инфляции? Ответы — в видео.

🔍 В этом видео вы узнаете:

👉 как правильно разделить активы на 4 группы ликвидности

👉 сколько денег нужно иметь в «резерве» — примеры расчетов

👉 три модели портфеля: консервативная, агрессивная, самая агрессивная

👉 какие доли гривны, валюты, золота и крипты являются оптимальными

👉 когда стоит покупать недвижимость или землю

👉 как минимизировать риски и не потерять капитал в 2025 году

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
Три літри
Три літри
10 октября 2025, 14:08
#
Фінансова подушка в нерухомості? :D

Якщо ви про заощадження взагалі то нащо ви називаєте їх фінансовою подушкою? У цього терміна є цілком конкретне значення, не треба вживати його для заощаджень які мають інше призначення.

Ви б для початку краще б розповіли які типи заощаджень бувають і з яких краще почати пересічному щоб було що потім відкладати на інши типи заощаджень.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 17 незарегистрированных посетителей.
