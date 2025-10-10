Как создать финансовую подушку в 2025 году: сколько откладывать и куда вкладывать, чтобы не потерять деньги во время войны?
Финансовая подушка: как вкладывать деньги, чтобы защитить свои сбережения (видео)
В новом выпуске разбираем, как грамотно распределить сбережения между гривной, валютой, золотом, криптовалютой, недвижимостью, землей и иностранными активами. Какую часть держать «под рукой», а какую — инвестировать в долгосрочной перспективе? Сколько должна составлять финансовая подушка в 2025 году и как уберечь ее от девальвации и инфляции? Ответы — в видео.
🔍 В этом видео вы узнаете:
👉 как правильно разделить активы на 4 группы ликвидности
👉 сколько денег нужно иметь в «резерве» — примеры расчетов
👉 три модели портфеля: консервативная, агрессивная, самая агрессивная
👉 какие доли гривны, валюты, золота и крипты являются оптимальными
👉 когда стоит покупать недвижимость или землю
👉 как минимизировать риски и не потерять капитал в 2025 году
Якщо ви про заощадження взагалі то нащо ви називаєте їх фінансовою подушкою? У цього терміна є цілком конкретне значення, не треба вживати його для заощаджень які мають інше призначення.
Ви б для початку краще б розповіли які типи заощаджень бувають і з яких краще почати пересічному щоб було що потім відкладати на інши типи заощаджень.