Цены на нефть падают на новостях о перемирии в Газе

Мировые цены на нефть снижаются в пятницу после того, как Израиль и ХАМАС согласовали первый этап плана прекращения огня в секторе Газа. Эта новость снизила геополитическую напряженность на Ближнем Востоке, что привело к снижению «премии за риск» в стоимости нефти и вернуло внимание рынков к фундаментальным факторам. Об этом сообщает агентство Reuters 10 октября.

По состоянию на утро, фьючерсы на нефть марки Brent упали на 0,5% до $64,89 за баррель, а американская нефть WTI — на 0,4% до $61,27 за баррель.

Снижение «премии за риск»

Соглашение о прекращении огня в Газе, ратифицированное правительством Израиля, ослабило опасения по поводу безопасности судоходства на Ближнем Востоке. Как отмечают аналитики, это снижает риски для нефтяных танкеров, проходящих через Суэцкий канал и Красное море, где ранее хуситы из Йемена неоднократно атаковали суда.

Снижение геополитической напряженности позволило трейдерам снова сосредоточиться на балансе спроса и предложения, где в настоящее время ожидается избыток нефти.

Недельный итог и другие факторы

Несмотря на пятничное падение, по итогам недели цены на нефть, вероятно, зафиксируют небольшой рост (около 1%). Это связано с двумя факторами, которые поддерживали цены в начале недели:

Зависшие мирные переговоры по Украине. Отсутствие прогресса в переговорах означает, что санкции против России, второго по величине экспортера нефти в мире, останутся в силе, ограничивая глобальное предложение.

Осторожная политика ОПЕК+. Решение ОПЕК+ увеличить добычу в ноябре оказалось скромнее, чем ожидали рынки. Это несколько развеяло опасения по поводу резкого избытка предложения.

Что дальше: избыток предложения и «шатдаун» в США

Аналитики прогнозируют, что после деэскалации на Ближнем Востоке главной темой для нефтяного рынка снова станет риск избытка предложения. ОПЕК+ продолжает постепенно возвращать на рынок объемы нефти, добыча которой ранее была сокращена.

Дополнительным фактором давления на цены являются опасения относительно длительного «шатдауна» (прекращения работы правительства) в США. Это может замедлить американскую экономику и, соответственно, сократить спрос на нефть в стране, которая является ее крупнейшим потребителем в мире.