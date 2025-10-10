Цены на нефть падают на новостях о перемирии в Газе

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

10 октября 2025, 12:15 Читати українською

Цены на нефть падают на новостях о перемирии в Газе

Мировые цены на нефть снижаются в пятницу после того, как Израиль и ХАМАС согласовали первый этап плана прекращения огня в секторе Газа. Эта новость снизила геополитическую напряженность на Ближнем Востоке, что привело к снижению «премии за риск» в стоимости нефти и вернуло внимание рынков к фундаментальным факторам. Об этом сообщает агентство Reuters 10 октября.

Мировые цены на нефть снижаются в пятницу после того, как Израиль и ХАМАС согласовали первый этап плана прекращения огня в секторе Газа.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

По состоянию на утро, фьючерсы на нефть марки Brent упали на 0,5% до $64,89 за баррель, а американская нефть WTI — на 0,4% до $61,27 за баррель.

Снижение «премии за риск»

Соглашение о прекращении огня в Газе, ратифицированное правительством Израиля, ослабило опасения по поводу безопасности судоходства на Ближнем Востоке. Как отмечают аналитики, это снижает риски для нефтяных танкеров, проходящих через Суэцкий канал и Красное море, где ранее хуситы из Йемена неоднократно атаковали суда.

Снижение геополитической напряженности позволило трейдерам снова сосредоточиться на балансе спроса и предложения, где в настоящее время ожидается избыток нефти.

Недельный итог и другие факторы

Несмотря на пятничное падение, по итогам недели цены на нефть, вероятно, зафиксируют небольшой рост (около 1%). Это связано с двумя факторами, которые поддерживали цены в начале недели:

Зависшие мирные переговоры по Украине. Отсутствие прогресса в переговорах означает, что санкции против России, второго по величине экспортера нефти в мире, останутся в силе, ограничивая глобальное предложение.

Осторожная политика ОПЕК+. Решение ОПЕК+ увеличить добычу в ноябре оказалось скромнее, чем ожидали рынки. Это несколько развеяло опасения по поводу резкого избытка предложения.

Что дальше: избыток предложения и «шатдаун» в США

Аналитики прогнозируют, что после деэскалации на Ближнем Востоке главной темой для нефтяного рынка снова станет риск избытка предложения. ОПЕК+ продолжает постепенно возвращать на рынок объемы нефти, добыча которой ранее была сокращена.

Дополнительным фактором давления на цены являются опасения относительно длительного «шатдауна» (прекращения работы правительства) в США. Это может замедлить американскую экономику и, соответственно, сократить спрос на нефть в стране, которая является ее крупнейшим потребителем в мире.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
Три літри
Три літри
10 октября 2025, 12:53
#
Ех, вже і гОрбан пішов на угоду з совісті, і ціни падають… І що ти будеш робити :D
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 2 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами