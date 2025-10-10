Multi от Минфин
10 октября 2025, 9:26 Читати українською

Европарламент поддержал предоставление Украине «репарационного займа» за счет активов рф

Европейский парламент в своей резолюции от 10 октября призвал страны-члены ЕС и G7 немедленно одобрить предложение Еврокомиссии о создании нового механизма финансирования военных нужд Украины. Речь идет о предоставлении значительного займа и гранта, которые по сути являются авансом будущих репараций со стороны россии, а фундаментом для них будут служить замороженные российские активы. Об этом сообщается в резолюции Европарламента.

Европейский парламент в своей резолюции от 10 октября призвал страны-члены ЕС и G7 немедленно одобрить предложение Еврокомиссии о создании нового механизма финансирования военных нужд Украины.

► Подписывайтесь на телеграм-канал«Минфина»: главные финансовые новости

Как будет работать «репарационный кредит«

Предложенный механизм является инновационным финансовым и юридическим решением, позволяющим использовать замороженные активы рф для помощи Украине уже сегодня.

Схема предусматривает следующие шаги:

  • Основа: Замороженные суверенные активы российской федерации (общим объемом около €300 млрд) используются в качестве фундамента или залога.
  • Финансирование: На основе этих активов для Украины формируется значительный пакет финансирования, состоящий из займа и грантовой части.
  • Назначение: Средства немедленно направляются на неотложные военные нужды Украины, в частности на усиление противовоздушной обороны и закупку средств противодействия дронам.
  • Погашение: Ключевая особенность заключается в том, что погашение этого займа не ложится бременем на Украину. Оно будет осуществлено в будущем за счет военных репараций, которые россия будет обязана выплатить.

Фактически, это механизм, по которому агрессор авансом оплачивает оборону жертвы за счет собственных, уже арестованных средств.

Часть более широкого жесткого ответа

Это финансовое предложение является частью масштабной и жесткой резолюции Европарламента, принятой в ответ на систематические гибридные атаки и нарушения воздушного пространства со стороны россии.

Кроме «репарационного займа», депутаты также призвали к созданию «стены дронов» на восточной границе ЕС, принятию 19-го пакета санкций и снятию ограничений на использование западного оружия для ударов по военным объектам на территории рф.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

