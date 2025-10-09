До 20% картчек могут быть привлечены к дроп-схемам — банкир

По оценкам банков, в 2025 году дроп-активность может касаться 10−20% новых карт. С начала года выявлено около 100 тыс. скомпрометированных карт, а общий объем операций через дроп-схемы может достигать десятков миллиардов гривен. Об этом рассказала Анна Довгальская, заместитель председателя правления Глобус Банка.

Она напомнила, что «дропами» называют людей, которые сознательно или по неосведомленности позволяют мошенникам пользоваться их счетами или картами.

«Дропы, по сути, являются посредниками между преступниками и финансовой системой. Однако такое „посредничество“ является соучастием в противозаконной деятельности. Ведь через дроп „отмываются“ или обналичиваются незаконно полученные средства», — пояснила банкирша.

Эксперт отметила, что увеличение эмитированных платежных карт может стать потенциальным источником увеличения дропов. Так, по итогам І квартала 2025 года в Украине эмитировано 137,5 млн карт — на 4% больше, чем в начале года.

Кроме того, распространение дроп-схем тесно связано с развитием p2p-переводов.

«Начиная с 2023 года в Украине резко увеличилось количество переводов от человека к человеку. В целях противодействия незаконной деятельности сейчас большинство банков ввело ограничения на карточные переводы. С 1 июня 2025 года лимит на переводы для клиентов со средним и низким уровнем риска составляет 100 тыс. грн в месяц, а для клиентов с высоким уровнем риска — 50 тысяч в месяц.

Большинство банков применяет ограничительные меры в случае нетипичной активности на карточном счете или превышения лимита на переводы. В первую очередь банк может заблокировать счет, который считает подозрительным", — напомнила Довгальская.

Самые распространенные дроп-схемы

Аренда карты. Владелец передает преступникам карту, PIN-код и доступ к интернет-банкингу.

Денежный «мул». Дроп снимает деньги с карты и передает их мошенникам.

«Одноразовый» дроп. Человек один раз передает карточку или доступ к ней, получает небольшое вознаграждение и больше не участвует в схеме.

Что касается социального «портрета» типичного дропа, то, по данным Довгальской, чаще всего это молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет, большая часть из которых являются студентами, пенсионеры, безработные и т. д.

По ее наблюдениям около 60% дропов ищут «быстрые деньги» из-за финансовых затруднений, 25% — не осознают юридических последствий соучастия в преступлении, а 15% граждан действуют под манипуляцией или давлением, иногда бессознательно.

«Иногда дропами становятся из-за несколько наивного желания помочь знакомому человеку, который, например, просит „одолжить карточку“. Очень часто инструментом давления становятся соцсети, в которых человек ведет слишком безопасно, доверительно или раскованно. То есть в таких случаях дропы отчасти также являются вынужденными жертвами мошенников».