До 20% картчек могут быть привлечены к дроп-схемам — банкир

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

9 октября 2025, 12:10 Читати українською

До 20% картчек могут быть привлечены к дроп-схемам — банкир

По оценкам банков, в 2025 году дроп-активность может касаться 10−20% новых карт. С начала года выявлено около 100 тыс. скомпрометированных карт, а общий объем операций через дроп-схемы может достигать десятков миллиардов гривен. Об этом рассказала Анна Довгальская, заместитель председателя правления Глобус Банка.

По оценкам банков, в 2025 году дроп-активность может касаться 10−20% новых карт.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Она напомнила, что «дропами» называют людей, которые сознательно или по неосведомленности позволяют мошенникам пользоваться их счетами или картами.

«Дропы, по сути, являются посредниками между преступниками и финансовой системой. Однако такое „посредничество“ является соучастием в противозаконной деятельности. Ведь через дроп „отмываются“ или обналичиваются незаконно полученные средства», — пояснила банкирша.

Эксперт отметила, что увеличение эмитированных платежных карт может стать потенциальным источником увеличения дропов. Так, по итогам І квартала 2025 года в Украине эмитировано 137,5 млн карт — на 4% больше, чем в начале года.

Кроме того, распространение дроп-схем тесно связано с развитием p2p-переводов.

Читайте: С начала года банки закрыли более полумиллиона счетов украинцев по статье финмониторинга — Железняк

«Начиная с 2023 года в Украине резко увеличилось количество переводов от человека к человеку. В целях противодействия незаконной деятельности сейчас большинство банков ввело ограничения на карточные переводы. С 1 июня 2025 года лимит на переводы для клиентов со средним и низким уровнем риска составляет 100 тыс. грн в месяц, а для клиентов с высоким уровнем риска — 50 тысяч в месяц.

Большинство банков применяет ограничительные меры в случае нетипичной активности на карточном счете или превышения лимита на переводы. В первую очередь банк может заблокировать счет, который считает подозрительным", — напомнила Довгальская.

Самые распространенные дроп-схемы

  • Аренда карты. Владелец передает преступникам карту, PIN-код и доступ к интернет-банкингу.
  • Денежный «мул». Дроп снимает деньги с карты и передает их мошенникам.
  • «Одноразовый» дроп. Человек один раз передает карточку или доступ к ней, получает небольшое вознаграждение и больше не участвует в схеме.

Что касается социального «портрета» типичного дропа, то, по данным Довгальской, чаще всего это молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет, большая часть из которых являются студентами, пенсионеры, безработные и т. д.

По ее наблюдениям около 60% дропов ищут «быстрые деньги» из-за финансовых затруднений, 25% — не осознают юридических последствий соучастия в преступлении, а 15% граждан действуют под манипуляцией или давлением, иногда бессознательно.

«Иногда дропами становятся из-за несколько наивного желания помочь знакомому человеку, который, например, просит „одолжить карточку“. Очень часто инструментом давления становятся соцсети, в которых человек ведет слишком безопасно, доверительно или раскованно. То есть в таких случаях дропы отчасти также являются вынужденными жертвами мошенников».

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 26 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами