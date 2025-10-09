Серебро достигло исторического максимума: цена выросла до $49,54 за унцию

8 октября серебро подскочило до рекордной отметки. К 16:11 по Гринвичу спотовая цена на серебро выросла на 3,5% — до $49,54 за унцию, сообщает Reuters.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что происходило с ценами на серебро

Самая высокая цена на серебро — $49,95 за тройскую унцию — была зафиксирована 17 января 1980 года. Однако этот рекорд был в значительной степени искусственным: его стимулировали действия братьев Ган, которые пытались контролировать рынок серебра.

«Чистый» рыночный рекорд составляет $48,45 за унцию на закрытии сессии, зафиксированный 28 апреля 2011 года.

Прогноз аналитиков

Аналитики швейцарского банка UBS прогнозируют, что к середине 2026 года стоимость серебра может достичь $55 за унцию.

Несмотря на то, что серебро не имеет такой поддержки со стороны центрального банка, как золото, UBS видит возможности для роста в первую очередь благодаря промышленному спросу на серебро, особенно в отраслях электроники и солнечной энергетики.

Читайте: Цена золота переписала исторический максимум: Цена превысила $4000 за унцию

UBS прогнозирует, что объемы серебра в ETF вырастут до «предыдущих максимумов в 1021 млн унций с текущего уровня около 822 млн унций».

«Для многих инвесторов серебро остается дешевым относительно золота», — отметили в UBS, подчеркивая, что в то время как золото торгуется на «исторических максимумах как в реальном, так и в номинальном выражении», серебро предлагает «потенциал для относительной переоценки».