Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева выразила обеспокоенность растущим объемом государственных долгов, выступая в преддверии ежегодного заседания МВФ и Всемирного банка.
МВФ обеспокоен ростом госдолга в мире
Что рассказала Георгиева
Прогнозируется, что к 2029 году глобальный госдолг превысит 100% ВВП за счёт стран как с развитыми, так и с развивающимися экономиками.
«Увеличение долга приводит к росту процентных платежей, оказывает давление на стоимость заимствований, ограничивает другие расходы и снижает способность правительств смягчать потрясения», — заявила Георгиева.
По ее словам, в результате помощь развитых государств наиболее нуждающимся странам, к сожалению, продолжает сокращаться.
Темпы повышения мировой экономики, как ожидается, будут составлять около 3% в среднесрочной перспективе, что ниже показателя в 3,7% до пандемии COVID-19.
«Модели роста мировой экономики менялись с годами, в частности, темпы подъема Китая неуклонно замедляются, в то время как Индия превращается в ключевой локомотив роста», — отмечает глава МВФ.
«Для обеспечения устойчивого роста требуется более высокая производительность частного сектора. Для этого правительства должны обеспечить и защитить основные элементы свободного рынка, включая права собственности, верховенство закона, достоверные данные, эффективные кодексы банкротства, сильный надзор за финансовым сектором и независимые, но подотчетные институты», — заявила она.
По словам Георгиевой, в слишком большом числе стран производительность частного сектора «опутана бюрократической волокитой», и стартапы не появляются или не могут развиваться. «Конкуренция играет ключевую роль, и регулирование не должно допускать или создавать несправедливое преимущество», — полагает она.
«Поэтому сегодня я призываю все наши страны-члены провести регулятивную уборку, чтобы высвободить предпринимательскую энергию, подкрепленную сильными институтами и системой управления. Сейчас не время наносить себе вред: сейчас время навести порядок», — заявила руководитель МВФ.
