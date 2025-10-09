Германия улучшила прогноз роста экономики на 2025-2026 год

Правительство Германии повысило прогноз роста экономики на 2025 год до 0,2% с нулевого, также прогнозируя 1,3% в 2026 году и 1,4% в 2027-м. Об этом сообщило министерство экономики 8 октября. Ведомство отметило, что после двух лет сокращения ВВП осенью ожидается легкое улучшение, пишет DW.

Прогноз

Прогноз лучше предыдущего, сформированного министерством Роберта Габека в апреле 2025-го — когда рост в 2025 вообще не планировался, а на 2026 год прогнозировали один процент. Своей приоритетной задачей правительство канцлера Фридриха Мерца с момента своего прихода к власти в начале мая определило возрождение экономики.

Ставка на внутренний спрос

В своем прогнозе минэкономики ФРГ исходит из того, что немаловажным фактором для восстановления экономики Германии станет не экспорт, а спрос внутри страны.

«Стабильное развитие цен, заметное повышение заработка и целенаправленное снятие бремени расходов с частных домохозяйств укрепят реально доступные доходы в ближайшие годы», — отмечается в документе.

По словам главы ведомства Екатерины Райхе, «большая часть экономического роста в ближайшие годы, вероятно, будет происходить благодаря высоким государственным расходам — в частности, из спецфонда (предназначенного для развития инфраструктуры, Бундесвера и мер по защите климата. — Ред.) и инвестициям в оборону.

«Однако даже этот импульс даст эффект только если инвестиции будут реализованы быстро», — предупредила она.

Цель — привлечение инвестиций и конец бюрократии

По ее мнению, чтобы обеспечить долгосрочный рост, нужно покончить с отставанием в реформах — снизить затраты на энергию, стимулировать частные инвестиции, решить проблему высокой налоговой нагрузки по международным стандартам, ликвидировать бюрократию, открыть рынки и создать условия для инновации.

Правительство Мерца, начавшее работу в мае, запустило программу поощрения инвестиций, сокращение бюрократии и ускорение цифровизации. В июле десятки компаний обязались инвестировать 631 миллиард евро за три года.

Экономика Германии, лидер в экспорте машиностроения и люксовых авто, страдает от конкуренции с китайскими компаниями, а также рисков, вызвавших тарифы лидера США Дональда Трампа.