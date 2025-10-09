Германия улучшила прогноз роста экономики на 2025-2026 год

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

9 октября 2025, 11:23 Читати українською

Германия улучшила прогноз роста экономики на 2025-2026 год

Правительство Германии повысило прогноз роста экономики на 2025 год до 0,2% с нулевого, также прогнозируя 1,3% в 2026 году и 1,4% в 2027-м. Об этом сообщило министерство экономики 8 октября. Ведомство отметило, что после двух лет сокращения ВВП осенью ожидается легкое улучшение, пишет DW.

Правительство Германии повысило прогноз роста экономики на 2025 год до 0,2% с нулевого, также прогнозируя 1,3% в 2026 году и 1,4% в 2027-м.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Прогноз

Прогноз лучше предыдущего, сформированного министерством Роберта Габека в апреле 2025-го — когда рост в 2025 вообще не планировался, а на 2026 год прогнозировали один процент. Своей приоритетной задачей правительство канцлера Фридриха Мерца с момента своего прихода к власти в начале мая определило возрождение экономики.

Ставка на внутренний спрос

В своем прогнозе минэкономики ФРГ исходит из того, что немаловажным фактором для восстановления экономики Германии станет не экспорт, а спрос внутри страны.

«Стабильное развитие цен, заметное повышение заработка и целенаправленное снятие бремени расходов с частных домохозяйств укрепят реально доступные доходы в ближайшие годы», — отмечается в документе.

По словам главы ведомства Екатерины Райхе, «большая часть экономического роста в ближайшие годы, вероятно, будет происходить благодаря высоким государственным расходам — в частности, из спецфонда (предназначенного для развития инфраструктуры, Бундесвера и мер по защите климата. — Ред.) и инвестициям в оборону.

«Однако даже этот импульс даст эффект только если инвестиции будут реализованы быстро», — предупредила она.

Цель — привлечение инвестиций и конец бюрократии

По ее мнению, чтобы обеспечить долгосрочный рост, нужно покончить с отставанием в реформах — снизить затраты на энергию, стимулировать частные инвестиции, решить проблему высокой налоговой нагрузки по международным стандартам, ликвидировать бюрократию, открыть рынки и создать условия для инновации.

Правительство Мерца, начавшее работу в мае, запустило программу поощрения инвестиций, сокращение бюрократии и ускорение цифровизации. В июле десятки компаний обязались инвестировать 631 миллиард евро за три года.

Экономика Германии, лидер в экспорте машиностроения и люксовых авто, страдает от конкуренции с китайскими компаниями, а также рисков, вызвавших тарифы лидера США Дональда Трампа.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
9 октября 2025, 12:05
#
Брехня, там конкретний спад.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 9 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами