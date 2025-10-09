Украинцы смогут бронировать номерные знаки за авто в «Дии»

Кабмин разрешил запуск новых водительских услуг в «Дии». Украинцы смогут бронировать и закреплять номерные знаки за авто, без посещения Сервисных центров МВД. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минцифры.

Что известно

Отмечается, что услуга позволит через Дию оставить свои номерные знаки после перерегистрации транспорта или замены техпаспорта, а затем закрепить их за новым.

«Раньше нужно было ехать в Сервисный центр МВД, чтобы оставить там номерной знак на хранение. Скоро все будет происходить онлайн, а номер будет у вас дома и будет храниться в „цифре“», — сообщили в ведомстве.

Что еще станет доступным для водителей в «Дии»