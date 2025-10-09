Кабмин разрешил запуск новых водительских услуг в «Дии». Украинцы смогут бронировать и закреплять номерные знаки за авто, без посещения Сервисных центров МВД. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минцифры.
Украинцы смогут бронировать номерные знаки за авто в «Дии»
► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Что известно
Отмечается, что услуга позволит через Дию оставить свои номерные знаки после перерегистрации транспорта или замены техпаспорта, а затем закрепить их за новым.
«Раньше нужно было ехать в Сервисный центр МВД, чтобы оставить там номерной знак на хранение. Скоро все будет происходить онлайн, а номер будет у вас дома и будет храниться в „цифре“», — сообщили в ведомстве.
Что еще станет доступным для водителей в «Дии»
- просмотр сохраненных номерных знаков, замена способа хранения и продления срока;
- бронирование номеров и выбор нужной комбинации из своего «запаса» для нового авто.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 5 незарегистрированных посетителей.
Комментарии