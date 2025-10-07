Маск назначил банкира Morgan Stanley финансовым директором xAI

Илон Маск назначил Энтони Армстронга главным финансовым директором (CFO) ИИ-стартапа xAI. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники, осведомленные о ситуации.

Что известно о новом директоре

Ранее Армстронг работал в Morgan Stanley, где руководил подразделением слияний и поглощений в технологическом секторе. Он также был частью команды, консультировавшейся Маском при приобретении социальной сети Twitter (теперь X) в 2022 году за $44 млрд, для чего Morgan Stanley предоставлял кредитное финансирование.

Позже Армстронг занимал должность старшего консультанта в Управлении кадровой службы (OPM) администрации президента США Дональда Трампа.

В этот период Маск возглавлял Департамент эффективности правительства (DOGE), занимаясь сокращением бюджетных расходов.

Армстронг также будет отвечать за финансовые операции X, объединенной с xAI в марте этого года, пишет FT. Одной из его ключевых задач станет восстановление финансовой стабильности платформы, подвергшейся значительному оттоку рекламодателей из-за ослабления стандартов модерации контента.

Армстронг заменит Майка Либераторе, который покинул пост CFO xAI в июле после нескольких месяцев работы из-за разногласий по структуре компании и финансовым целям, отмечает FT.