В прошлом месяце в госбюджет перечислено 66,7 млрд грн таможенных платежей. В то же время при таможенном оформлении импорта товаров предоставлены льготы по уплате таможенных платежей на сумму 26,3 млрд грн, что на 36% больше, чем в сентябре прошлого года. Об этом пишет Укравтопром со ссылкой на Гостаможслужбу.
В сентябре льготы при ввозе электромобилей составили 2 млрд грн
В разрезе преференций наибольшую долю составляют:
- льготы, предоставленные при импорте товаров оборонного назначения — 13,4 млрд грн (51%);
- льготы на подакцизные товары (табак) для производства в Украине табачных изделий — 3,9 млрд грн (15%);
- освобождение по уплате ввозной пошлины в рамках выполнения соглашений «о свободной торговле» — 3,6 млрд грн (14%);
- льготы при ввозе электромобилей — 2 млрд грн (8%);
- льготы на товары по восстановлению и ремонту энергетической инфраструктуры.
Источник: Минфин
Комментарии - 1