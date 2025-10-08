В сентябре льготы при ввозе электромобилей составили 2 млрд грн

В прошлом месяце в госбюджет перечислено 66,7 млрд грн таможенных платежей. В то же время при таможенном оформлении импорта товаров предоставлены льготы по уплате таможенных платежей на сумму 26,3 млрд грн, что на 36% больше, чем в сентябре прошлого года. Об этом пишет Укравтопром со ссылкой на Гостаможслужбу.